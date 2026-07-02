Rize'de NATO Karşıtı Eyleme Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Rize'de NATO Karşıtı Eyleme Polis Müdahalesi

02.07.2026 01:07  Güncelleme: 02:51
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Rize Demokrasi Güçleri'nin NATO karşıtı eylemine polis müdahale etti. Polis barikatını aşan grup, sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Rize Demokrasi Güçleri'nin "NATO'ya hayır" başlığıyla düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Polis barikatını aşan kitle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Rize Demokrasi Güçleri'nin NATO karşıtı eylemine polis müdahale etti. Polis barikatını aşan grup, "NATO ülkemizden defol", "Katil NATO iş birlikçi AKP" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Ardeşen Belediyesi önünde "Emperyalizme karşı bağımsızlık, monarşiye karşı halk iradesi için NATO'ya hayır" pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak üzere Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe engel olmak istedi. Engellemeye rağmen barikatı aşan grup, meydana yürüyerek burada açıklama yaptı.

Basın açıklamasını Rize Demokrasi Güçleri adına SOL Parti Pazar İlçe Başkanı Okan Telatar okudu. Telatar, "Gazze'de, İran'da insanları katleden eli kanlı bu örgütü ülkemizde istemiyoruz. NATO'nun ve ağababası Trump'ın yaptıklarını anlatmamız engelleniyor bugün, her şeye rağmen anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

"BU ÜLKE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

Telatar, açıklamasında şunları söyledi:

"Sömürge valisi Tom Barrack'ın gelip Türkiye'yi dizayn etmeye çalışmasını kabul edemeyiz. Bu ülke muz cumhuriyeti değildir. Monarşiyi savunan açıklamaları kabul etmiyoruz, biz bu ülkeyi savaşarak kazandık. NATO bir savaş ve suç örgütüdür."

SOL Parti Ardeşen İlçe Başkanı Mehmet Altay ise Ankara'nın "OHAL koşullarıyla abluka altına alındığını" savunarak, "ABD'den almaya çalıştıkları meşruiyet ile iktidarda kalabilmek için ülkemizin geleceğini haydutlara teslim ediyorlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, ülkemizin bağımsızlık onurunu savunacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ardeşen, Polis, Yerel, Nato, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de NATO Karşıtı Eyleme Polis Müdahalesi - Son Dakika

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