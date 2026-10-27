Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR'un 5 bin tonluk şartını rekabete aykırı bulup iptal etti - Son Dakika
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Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR'un 5 bin tonluk şartını rekabete aykırı bulup iptal etti

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Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR\'un 5 bin tonluk şartını rekabete aykırı bulup iptal etti
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Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR\'un 5 bin tonluk şartını rekabete aykırı bulup iptal etti
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Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR'un 2026 yaş çay ihalelerindeki 5 bin tonluk iş deneyimi ve faaliyet belgesi şartlarını rekabeti engellediği gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme, bu şartlara dayanan ihalelerde hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İdare Mahkemesi, ÇAYKUR'un 2026 yılı yaş çay yükleme ihalelerinde aradığı 5 bin tonluk iş deneyimi ve faaliyet belgesi şartlarının rekabeti engellediği gerekçesiyle iptaline hükmetti. Mahkeme, söz konusu şartlara dayanılarak yapılan ihalelerde de hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi.

ÇAYKUR'un 2026 yılı yaş çay yükleme ve nakliye ihalelerinde uyguladığı yeterlilik şartları yargıdan döndü. Rize İdare Mahkemesi, 22 Nisan 2026 tarihli idari şartnamenin 6.3.a ve 6.3.b maddelerini rekabeti kısıtlayıcı bularak, iptaline hükmetti. Mahkemenin 13 Ekim 2026 tarihli kararında, söz konusu şartlara dayanılarak gerçekleştirilen ihalelerde de hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi.

Davacı kooperatifler, şartnamenin 6.3.a maddesinde yer alan, isteklilerin geriye dönük üç yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında en az 5 bin ton yaş çay yükleme işi yaptığını belgelemesi zorunluluğuna itiraz etti. Kooperatifler, bu koşulun özellikle yerel ölçekte faaliyet gösteren kuruluşların ihalelere katılımını zorlaştırdığını savundu.

Şartnamenin 6.3.b maddesinde ise faaliyet belgesinde yaş çay sektöründe yükleme-boşaltma (tahmil-tahliye) işinin açıkça belirtilmesi istendi. Davacılar, bu düzenlemenin eşdeğer nitelikteki iş deneyimlerinin değerlendirme dışı kalmasına yol açabileceğini ileri sürdü.

Davacılar, söz konusu maddelerin iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi nezdinde dava açtı.

Mahkeme, yargılama sonucunda söz konusu maddelerin iptaline karar verdi. Kararda, çay işininin uzmanlık ve belirli bir kapasite gerektirmesinin yeterlilik şartını haklı kılabileceği ancak bu koşulların rekabeti ortadan kaldıracak düzeyde uygulanamayacağını belirtildi. Kararda, ÇAYKUR'un kendi Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nde yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri de hatırlatıldı.

Rize İdare Mahkemesi, şartnamenin 6.3.a ve 6.3.b maddelerinin hukuka aykırı olduğuna ve aynı koşullara dayanılarak gerçekleştirilen ihalelerde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti. 13 Ekim 2026 tarihinde oybirliğiyle verilen karara karşı, tebliği izleyen günden itibaren 15 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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