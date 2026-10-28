Rize İkizdere\'de cami minaresi çığ riskine karşı teleferikle yatırıldı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 80 rakımlı Garzavan Yaylası'nda köylüler, kış aylarında çığ düşmesi sonucu zarar görmesini engellemek için cami minaresini teleferik mekanizmasıyla yere yatırarak koruma altına aldı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Meşeköy köylülerine ait Garzavan Yaylası'nda, kış mevsiminin yaklaşması ve yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte cami minaresi çığ tehlikesine karşı koruma altına alınarak yatırıldı.

Geçmiş yıllarda bölgeye düşen çığlar nedeniyle sürekli hasar gören yayla camisi için mahalle sakinlerinin geliştirdiği ilginç yöntem bu sonbaharda da devreye girdi. Birbirine kaynakla tutturulan demir bidonlardan inşa edilen portatif minare, köylülerin kurduğu ilkel teleferik mekanizması yardımıyla kontrollü bir şekilde yere indirildi. Ekim ayı itibarıyla kış hazırlıklarını tamamlayıp yayladan köye dönüşe geçen vatandaşlar, kar ve çığ yükünün minareyi yıkmasını önlemek amacıyla yapıyı caminin yan tarafındaki korunaklı zemine yatırarak sabitledi. Kış boyunca kar altında güvende kalması sağlanan minare, önümüzdeki bahar aylarında karların erimesi ve yaylacıların dönüşüyle birlikte aynı mekanizma kullanılarak yeniden ayağa kaldırılacak.

"Her sene 7-8 tane çığ geliyor"

Bölgedeki çığ tehlikesini ve geliştirilen yöntemi anlatan yöre sakini Muhammet Kan, kış şartlarının ağırlığına dikkat çekerek "Kışın burada aşırı kar yağıyor. Zeytindere dediğimiz dereden her sene abartmasız 7-8 tane çığ gelerek dere boyu caminin üstünden akıp gidiyor. Kar çok olduğu için camiyi tamamen örtüyor ancak minare yukarıda kaldığı için parçalanıyordu. Büyüklerimiz her bahar gelip minareyi tamir etmek zorunda kalıyordu. Sonunda yaşlılarımız Rizeli aklını, pratik zekasını kullanarak böyle bir fikir geliştirdi" dedi.

"5 Dakikada indirip bağlıyoruz"

Kar yağışının ve araç ulaşımının zorlaşacağı günlerin hemen öncesinde tedbir aldıklarını belirten Kan, mekanizmanın işleyişini dile getirerek "Minarenin altında bir menteşe sistemi var; ayağa kaldırdığımızda vidalıyoruz. Gövdesine bağlı sırma teli, Rize'de çay taşımada kullandığımız teleferik makarasına takıyoruz. Güç kullanmadan, sadece makarayı çevirerek 2-3 kişiyle 5 dakikada yere indirebiliyoruz. Kabloları, hoparlörleri ve lambalarıyla beraber yaklaşık 400-500 kiloluk bir ağırlığı var. Şimdiden indirip bağladık ve örttük. Kışın kar altında kalacak, yazın mayıs ayında gelip yine 2-3 kişi kaldırarak ibadete hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Minarenin yayla için önemli bir simge haline geldiğini de vurgulayan Kan, "Garzavan düzlüğünde uzaktan gelen misafirler minareyi görünce yapının cami olduğunu hemen anlıyor. Her sene çığın yıkması ciddi bir masraftı; bu yöntemle hem masrafın önüne geçildi hem de yaylamız bu seyyar minareyle Türkiye genelinde tanınır oldu" diye konuştu.