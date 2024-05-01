Rize Merkezin İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Rize Merkezin İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

Rize Merkezin İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde adaylığını koyan Ayşe Memişoğlu, 870 oy alarak Rize Merkez'in ilk kadın muhtarı oldu. YSK'dan mazbatasını alan Memişoğlu, projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Rize Muhtarlar Derneği Başkanı Gökmen Genç, tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini belirterek başarılar diledi.

01.05.2024 09:51
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Rize merkezin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı

RİZE - Rize merkezin ilk kadın muhtarı YSK'dan mazbatasını alarak muhtarlığın başına geçti.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde adaylığını koyan ve mahalle sakinlerinin kendisine oy vermesi ile seçilen 35 yaşındaki Ayşe Memişoğlu, Rize merkezin de ilk kadın mahalle muhtarı oldu. 6 adayın içerisinde yarışarak 870 oy alan ve Cumhuriyet tarihinde Rize Merkez'in ilk kadın muhtarı olan Ayşe Memişoğlu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını alarak işe koyuldu. Alışılmışın aksine kadından da muhtar olabileceğini göstermeye niyetli olan Memişoğlu, mahallesine hizmet için kolları sıvarken projelerini hayata geçirmek için de gerekli çalışmalarını başlattı.

Tarihe geçmenin mutluluğunu yaşadığını ve gurunu ileride torunlarına miras bırakacağını dile getiren Rize merkezin ilk kadın mahalle muhtarı Ayşe Memişoğlu "Çok mutluyuz. Öncelikle İslampaşa halkına ve çalışma arkadaşlarıma, aza ekibime teşekkür ediyorum. Çok emek verdik. Her zaman söylüyorum, çok emek verdik ve başardık. Beş sene içerisinde de inanıyorum ki çok güzel hizmetler yapacağız mahallemize. Tarihe geçmek gibi bir şey bu şu an. İleride mesela torunlarıma bırakabileceğim bir anı. Şu an çok gencim ama yani ilk olmak her zaman güzeldir. ve biz bu beş sene içerisinde çok güzel çalışmalar yaptığımızda insanlar görecek ki sadece erkekler değil kadınlar da çok güzel muhtar olabilir. Rize'de bir sonraki dönemde çok güzel daha fazla kadınların muhtar olarak seçileceğine hep beraber şahit olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Rize merkezin incisi"

Rize Muhtarlar Derneği Başkanı Gökmen Genç ise böyle tarihi bir olayın kendi dönemine rastlamasından dolayı mutlu olduğunu kaydederek "Mazbataları aldık, yeni muhtarlarımıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum. 2024-2029 muhtarlık sezonunda tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Rize merkezin incisi, ilk bayan muhtarımız. Sağ olsun hep beraber bizimle de yola çıktı. Derneğimiz de kayıtlıdır. Bize nasip oldu. İnşallah birlikte iyi şeyler yapacağız, başarılara imzaları atacağız" dedi.

"Bir de bir kadın eli değsin"

Kadın muhtar seçildiği için Rize dışından da tebrik telefonları aldıklarını ifade eden kadın muhtarın azası Yakup Demirci "Çok mutlu olduk. Allah'a şükürler olsun. Bir de bir kadın eli değsin, millet bir görsün. Mahalleye hizmet edenlerin hepsinden, eskilerinden de Allah razı olsun. Ama tabii çok eksiklerimiz var mahallede. Allah'ın izniyle bu dört senede bütün bu eksiklikler gidereceğiz. Kadın muhtar seçildiği için çok tebrikler de alıyoruz. İstanbul'dan, İzmir'den, Isparta'dan arayan var teşekkür içi, bayan muhtar seçildiği için. Yani çok güzel bir duygu. Bir tarif edilemez" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize Merkezin İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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