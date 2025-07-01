Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş Köyünde yaşayan ve maden ocağından emekli olan 72 yaşındaki Rafet Karakabak, bir gece rüyasında öldüğünü gördü. Rüyasını ardından köy mezarlığına giden Karakabak, anne ve babasının mezarının yanında boş bir yeri belirleyerek, kendisine mezar kazmaya başladı.
Mezarını kazarken komik olaylar da yaşadığını anlatan Karakabak, "Üst tarafta defnedilen bir kişinin mezarına gelenler, beni mezar kazarken gördüklerinde ne yaptığımı soruyordular. Mezarımı kazdığımı söylüyordum. İnanmayınca ise, 'Annemi, babamı çok özledim, onların yanına gidiyorum' diye söylerdim. Mezarımın üst beton kapaklarını yerleştirmek için bir arkadaşımı telefonla arayıp yardım istedim. Arkadaşım mezarımı kazdığıma inanmadı. Dalga geçtiğimi zannetti, ısrarla çağırınca, merak edip mezarlığa geldi. Merak edeceğini biliyordum, ona bir şaka yaptım. Mezarıma yatarak onu bekledim. Geldi mezarlıkta beni aradı, bulamayınca korkmaya başladı. Açılmış mezarı görüp yaklaştığında ise beni mezarda yatarken gördü. Beni görünce de çok korktuğunuz söyleyerek beni mezardan çıkarttı" şeklinde konuştu.
Kazdığı mezarın sık sık içeride de giren Rafet Karakabak, sevenlerine ve dostlarına mezarın içerisinden mesaj yolladı. Karakabak, "Ey beni sevenler, dostlarım, ben buradayım. Beni unutmayın" diyerek mezarının ziyaret edilmesini ve dua edilmesini istedi.
Son Dakika › Yerel › Rüyasından Sonra Mezarı Kendi Kazdı - Son Dakika
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