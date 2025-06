Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Yolcu Bekliyor

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 2025 yılı ilk 4 aylık verilerine göre 9'uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı tatiline rekorla giriyor. 1 Haziran tarihinde 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuşunun gerçekleştiği havalimanında yakın zamanlarda üst üste kırılan rekorlar artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken bayram süresince yeni rekorlar bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili olan 5-9 Haziran tarihleri arasında mevcut tarifeye göre yüzde 7'lik artış öngörülürken resmi bayram tatilini kapsayan bu 5 gün aralığında havalimanı yaklaşık 700 bin yolcuyu misafir etmeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı tatilini hafta sonlarıyla birleştirerek 2-13 Haziran 2025 tarihleri arasında 10 günlük uzun bir molaya dönüştürenler de eklendiğinde mevcut tarifenin yüzde 8 üzerinde, yaklaşık 1.6 milyon yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanması bekleniyor.

ISG, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle bayram yoğunluğunda da misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi. Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırılırken yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 adet olmak üzere 34'e çıkarıldı. Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Havalimanındaki teknoloji imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken ücretsiz içme suyu temini için su sebilleri yerleştirildi. Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de, müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek verecek.

"ISG'de güçlü büyümenin altyapısını oluşturuyoruz"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ISG'deki genişleme ve iyileştirme çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mevcut kullanılan T2 terminali yaklaşık 16 yıldır hizmet veriyor ve geçen yıl 41,5 milyon yolcu ağırlayarak bir rekor kırdık. 2024 yılında yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" (Decongestion Project) kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla mevcut yolcu trafiğini aksatmadan terminalde bir dizi yenileme çalışması, güvenlik ve pasaport süreçlerinde ise teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler gerçekleştirdik. Her gün on binlerce kişinin kullandığı tesisin altyapısını bir yandan tüm operasyonlar devam ederken yenilemek gibi zor bir sürecin üstesinden başarıyla geldik. 2025 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk terminal binası olan ve şu an atıl durumdaki T1 terminalinin geliştirilmesi çalışmaları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile koordineli olarak devam ediyor. T1 terminalinin kısa sürede kullanıma açılmasıyla birlikte ek bir kapasiteye sahip olacağız. Yeni terminal binası ile ilgili süreci de Havalimanı Otoritesi HEAŞ ve MAHB olarak birlikte son derece uyumlu şekilde yürütüyoruz.

"Türkiye ile Malezya devletleri arasındaki dostluk ilişkisi her iki ülkeye ticari olarak da büyük kazanımlar sağlıyor"

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nın yatırımcısı ve işletmecisi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın Yönetici Direktörü Dato Mohd Izani Ghani, grubun Türkiye'deki çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"MAHB olarak sorumluluğumuzdaki tüm havalimanlarında başarılı bir dönemin içindeyiz ve elde ettiğimiz büyümeyi nasıl sürdürülebilir kılacağımıza odaklanıyoruz. Önümüze çıkan fırsatları yakalama ve bunlardan elde edilecek faydayı maksimize etme konusunda çeviklik, uzmanlık ve yatırım kaslarımızı güçlendiriyoruz. Türkiye'nin güçlü turizm potansiyeli ile birlikte İstanbul'un hem iki kıtanın ortasındaki stratejik konumu hem de sahip olduğu doğal güzellikleri, köklü tarihi, kültürel ve sosyal zenginliği ile ticari dinamizmi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyümesini ivmelendiriyor. Havalimanındaki bu yüksek büyüme hızı, altyapı noktasında kapasitenin zorlanması noktasına kadar erişti. Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında "hub" konumuna gelen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, MAHB olarak önem verdiğimiz işletmelerin başında geliyor. Türkiye ile Malezya devletleri arasındaki dostluk ilişkisinin, ticari iş birlikleriyle perçinlenerek her iki tarafa da büyük kazanımlar sağladığını görmekteyiz. Biz de işimizi iyi yaparak bu dostluğa katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak için bu yıl özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklandıklarını belirten Dato İzani, "Genişleyen küresel uçuş ağı yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunarken havalimanını uluslararası transferler için daha cazip hale getiriyor. Küresel bağlantıları çoğaltarak yolcuların seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için bazı etkili iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Tüm bu adımların ISG'nin hem bölgesel havacılık pazarında stratejik merkez olma hedefini hem de küresel havacılıkta güçlü bir merkez olma konumunu destekleyeceğine inanıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2025 yılı hedefimiz 43,2 milyon yolcuya ulaşmak. Öte yandan yolcu sayısındaki yüksek artışla elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu genişleme yalnızca ISG'nin rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak ticaret ve turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

MAHB dünya çapında 40 havalimanı yönetiyor

İstanbul ve çevresindeki merkezlere yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı 107 dış hat, 39 iç hat, toplam 52 ülke ve 146 destinasyona uçuş imkanı sunuyor. Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), Türkiye'deki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra aralarında Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nın da bulunduğu 5 uluslararası havalimanı, 17 iç hat havalimanı ve 17 STOLport (Kısa Kalkış ve İniş havalimanı) olmak üzere Malezya genelinde 39 dünya çapında toplam 40 havalimanını yönetiyor. - İSTANBUL