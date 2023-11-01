 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok." - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok."

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Filistin için sahra hastanesi kurulup kurulmayacağını sorması üzerine Koca, "Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi ise 36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yataklı TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastanedir. Hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok. Bildiğiniz gibi dün bu hastane de hedef alındı. Halen 80 hasta onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar. Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması aslında bir savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor. Fakat sessiz kalan tüm insanlık vicdan mahkemesinde bunun hesabını vermeye mutlaka kendini hazırlamalı. Masumların çığlıkları bir gün hepimizin uykusunu bölecek ve hakkını bizden isteyecek" dedi.

"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok"

Uyuz vakalarına da değinen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken, bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Filistin, Ariş, Yerel, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok.' - Son Dakika


Son Dakika
14:05 İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var
13:37 KYK yurtlarında skandal bitmiyor! Fareler cirit atıyor, yemeklerden çıkanlar mide bulandırıyor
13:07 Şef Arda Türkmen'in eşi trafik magandasının saldırısına uğradı
13:03 Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak
12:39 Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu
12:34 Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak
12:26 Netanyahu paylaştığı video ile ölen askerlerine ağlıyor
12:10 Son dakika: Emeklinin 5 bin liralık ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu
12:00 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz
11:58 Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 14:19:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement