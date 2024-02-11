Sağlık Bakanlığı\'nın sağlık çalışanlarına verdiği kıyafet yardımı yetersiz

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına verdiği kıyafet ve terlik yardımıyla ilgili açıklama yaptı. Çakmak, "Bir laboratuvar çalışanı önlüğünün fiyatı 400 TL. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın biz arkadaşlara gönderdiği para 70 TL, aradaki farkı artık siz düşünün" dedi.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Samsun'da bir medikal mağazasına giderek, bir sağlık çalışanının giymesi gerektiği iş kıyafetlerinin güncel fiyatlarını öğrendi. Çakmak, bir laboratuvar çalışanı önlüğü fiyatının 400 TL olduğunu, ancak Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına önlük için 70 TL ödeme yaptğını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanları ve meslektaşlarım, biliyorsunuz her sene Aralık ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı, biz sağlık çalışanı arkadaşlarımızın her meslek grubu için ayrı bir iş kıyafeti malzemesi, ayakkabısı, terliği ve üniformasıyla ilgili bir ödenek göndermektedir. Ama yıllardır anlatmaktan yorulduk bir türlü anlatamadık. Bir farkındalık yaratmak ve gerçek fiyatları görmek adına bugün Samsun'da çok önemli bir medikal firmasının içindeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın, biz sağlık çalışanlarına bir laboratuvar teknisyeni arkadaşımızın iş gömleği için gönderdiği fiyat ortalama 70 TL. İş ayakkabısı, yani terliği için gönderdiği rakam ise 90 TL. Bakın bugün terlik yapıştırmak için bile ayakkabı mağazasına gitseniz tamir için inanın onun üstünde rakam isterler. Biz yıllardır bu rakamlarla bunların değil bir tanesini, yarısının yarısını bile toptan fiyata alınmasının mümkün olmayacağını dile getirdik. Eylemlerimizle, söylemlerimizle, en sonunda da Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruyla bu realiteleri anlattık.

"GÜNCEL ÖNLÜK FİYATI 400 TL, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BİZ ARKADAŞLARA VERDİĞİ PARA 70 TL"

Bugün de onlara bunu anlatabilmek hem de sizlere aradaki farkı gösterebilmek için mağazamızın içindeyiz. Şimdi bakalım bu önlüklerin aynısı ve benzeri ve ayakkabı ve terliklerin fiyatları gerçek güncel fiyatları ne kadarmış onları bir görelim. Laboratuvar çalışanı önlüğün fiyatı 400 TL. Şu gördüğünüz önlüğün güncel piyasa fiyatı 400 TL. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın biz arkadaşlara gönderdiği para 70 TL, aradaki farkı artık siz düşünün. Hemşire arkadaşlarımızın kullanabileceği en düşük takımın fiyatı 700 TL. Ama bize gönderilen para 80 TL. Arkadaşımızın Sağlık Bakanlığı tarafından 80 TL karşılığında bu kıyafeti alıp giyip işinin başında olması bekleniyor. Gerisini size bırakıyorum. Hemşire arkadaşlarımızın giydiği ortalama terlik bin 200 TL. Gerisini siz düşününü arkadaşlar. Bizler zaten bu fiyatların böyle olduğunu biliyorduk. Ama bilmeyen yetkililere, bürokrasiye ve sağlık bakanlığı çalışanlarının bizzat bunları bize reva görenlerin bilmesi için yerinde geldik, gördük, inceledik. İnşallah bizleri çekim sonrasında realitelerini görür gerçek fiyatları neyse onun karşılığında ödemeleri yaparlar."