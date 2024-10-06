Sakarya tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne karşı yürüdü - Son Dakika
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Sakarya tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne karşı yürüdü

Sakarya tek yürek oldu, İsrail\'in zulmüne karşı yürüdü

Sakarya'da yüzlerce kişi; İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki zulmünü kınamak için tek yürek oldu.

06.10.2024 16:42
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Sakarya'da yüzlerce kişi; İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki zulmünü kınamak için tek yürek oldu.

Filistin Severler Derneği tarafından düzenlenen programda, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki zulmüne karşı tek yürek olarak yürüyüş yaptı. Çark Caddesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, "Katil İsrail", "Siyonizm yenilecek, İslami direniş kazanacak" yazılı pankartlar eşliğinde slogan attı. Programda dernek adına konuşan Mücahit Gacal, "Siyonist İsrail, son bir yılda Gazze'de binlerce masumu katletti, ocakları söndürdü, son olarak ise savaşı Lübnan'a genişletme hedefini önüne koydu. Siyonist İsrail, bir senedir Amerika ve Avrupa'nın sınırsız askeri ve mali desteğini arkasına aldı. Ancak direniş grupları büyük bir kararlılıkla İsrail'e büyük kayıplar verdirdi. İsrail, sahadaki kayıplarını sivil kıyımları ve açlık politikası ile örtbas etmeye çalıştı. Bugün, yakınlarını şehit vermesine ve yiyecek yemek bulmakta zorlanmasına rağmen ayakta durma dirayetini gösteren ve direniş güçlerine sonuna kadar destek veren kahraman Gazze halkının bağımsızlık mücadelesine şahit oluyoruz. Bu bağımsızlık mücadelesi, tüm İslam ümmeti ve insanlık adına verilmektedir" dedi.

"Siyonistleri geri çekilmeye zorlayacak olan sadece direnişin iradesidir"

Siyonist İsrail'i geri çekilmede direniş iradesinin ve direniş gruplarının önemli bir rol oynadığını belirten Gacal, "Herkes iyi bilmektedir ki, Siyonist rejim gözüne bütün bir bölgeyi kestirmektedir. Uluslararası sistemi kendi ipoteğine alan Siyonistler, yaptıkları soykırımın hesabını vermeyeceklerinin bilincindedir. Siyonistleri geri çekilmeye zorlayacak olan sadece direnişin iradesidir. 76 yıldır, İsrail Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgeyi teslim alamamış ise bunun sebebi direniş gruplarının verdiği güçlü mücadeledir. Geçtiğimiz günlerde Filistin ve Lübnan'da İsrail'in verdiği kayıplar, bunun açık bir işaretidir. İsrail'in kayıplarını gizleme noktasında uyguladığı ağır sansüre rağmen ortalığa saçılan görüntüler, Siyonistlerin canının nasıl acıtıldığını tüm dünyaya göstermektedir" diye konuştu.

"Irkçılığı ve mezhepçiliği ayaklar altına alarak İslam Birliği için kenetlenmeliyiz"

İsrail'e karşı diz çöktürecek tek tek faktörün direniş olduğunu belirten Gacal, "Direniş grupları, İslam coğrafyasının ve insanlığın geleceği adına, insanlık düşmanı soykırımcı teröristlerle sonuna kadar savaşmaktadır. Havada teknolojilerine güvenen Siyonistler, karada beceriksizlikleriyle yüzleşmekte ve direniş grupları tarafından ölüleriyle birlikte geri püskürtülmektedir. Amerikan emperyalizmine, bölgedeki karakolu ve şımarık çocuğu Siyonist İsrail'e diz çöktürecek olan yegane faktör direniş ve vahdettir. Ümmet olarak her türlü ırkçılığı ve mezhepçiliği ayaklar altına alarak İslam Birliği için kenetlenmeliyiz. Aksi yönde yapılan her propagandanın Siyonistlerin hanesine artı olarak yazıldığını bilerek bu propagandaları yapanları mahkum etmeliyiz. Siyonizm ve emperyalizmle mücadele tek başına İran'ın, Türkiye'nin veya Pakistan'ın üstesinden gelebileceği bir sorumluluk değildir. Bu sebeptendir ki, güçlerimizi birleştirerek çelikten bir irade ortaya koymamız kaçınılmazdır" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, sakarya, Lübnan, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya tek yürek oldu, İsrail'in zulmüne karşı yürüdü - Son Dakika

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