Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi

08.01.2022 10:05

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi Salgınla birlikte talebin arttığı balda satışlar yüzde 50 arttı Kış aylarında daha çok görünen salgın hastalıklardan korunmak ve güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak isteyenler, arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi

Salgınla birlikte talebin arttığı balda satışlar yüzde 50 arttı

DENİZLİ - Kış aylarında daha çok görünen salgın hastalıklardan korunmak ve güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak isteyenler, arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor.

Bağışıklığın her zamankinden daha önemli hale gelmesi ile arı ürünlerine talep yüzde 50 artış gösterdi. Pandemi sürecinde önem kazanan bağışıklığı destekleme arayışı vatandaşları arı ürünlerine yöneltti. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren arı ürünlerinin başında gelen bal ise vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı. Balın yanı sıra, propolis, polen gibi katma değerli arı ürünleri, bağışıklık destekleyici özellikleriyle en çok rağbet gören ürünler oldu. Arı ürünlerine artan talep ise satıcıların yüzünü güldürdü.

"Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı"

Denizli'de bal satarak geçimini sağlayan Mustafa Dağlı, son zamanlarda artan salgın ve soğuyan hava ile birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşların arı ürünlerine talep gösterdiğini söyledi. Dağlı, artan bal satışlarından memnun olduğunu belirterek, "Arının her çeşit ürünü şifadır. Bunun polen arı sütü, balı, propolis son zamanda talep görmeye başladı. Her hastalıkta kullanılmaya başlandı. Bal her şeye dermandır. Her çeşit bitkiden gıdasını ve vitamini alıyor. Hastalıklara kekik balı, kestane ballı iyi geliyor. Pandemi ile birlikte satışlarımız yüzde 50 arttı. Arı ürünleri insan vücuduna bağışıklık kazandırıyor. Grip hastalığına da iyi geliyor.

"Bal bir antibiyotiktir"

Balın birçok derde deva olduğunu söyleyen Mustafa Dağlı, vatandaşların sahte bal ürünlerinde dikkat etmesi konusunda uyardı. Dağlı, "Bal bir antibiyotiktir. Vatandaşlar en çok çam balına talep gösteriyor. Çünkü onu yemesi biraz dilde hafiftir. Süzme balın 70-80 TL'ye satılması lazım. Petek bal 100 TL'ye satılması lazım. Vatandaşalar gerçek bala kaşığı bandırdığı zaman hiç kırılmaması gerekiyor. Bal kaşıkta uzayıp ve kopmaması çok önemli. ya da kopya kalemi ile balı parmağınıza yazıyorsa o sahtedir. Bir de damak tadı da balın iyisi ve sahtesini belli eder" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim"

Ömrü boyunca devamlı bal tükettiğini ve bal tüketmesi sayesinde doktor yüzü görmediğini anlatan Mustafa Gürsen ise, herkese bal yemeyi tavsiye etti. Gürsen, "Kendi ülkemizde yetişiyor. Herkesin balı yemesini tavsiye ederim. Balı yiyen insanın ömrü uzar. 70 yaşındayım balı devamlı kullanıp ve yiyorum. Bu yaşıma kadar doktora gidip kafam ağrıyor demedim. Tabi bu balın sayesinde oldu" diye konuştu.

Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi
Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi
Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi

YORUMLAR
500
Tavuk kovalayan köpeği sopayla dövdüler Tavuk kovalayan köpeği sopayla dövdüler Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza

Mustafa Dağlı, Türk Lirası, Pandemi, Denizli, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:28 Az daha canından oluyordu! Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutan çocuk, bir anda yere düştü
11:27 Sapıklığın bu kadarı: Tanımadığı kadınların fotoğraflarıyla hesaplar açtı, şantaj yaptı, tehdit etti! İşte o mesajlar
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
11:08 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Ümit Özdağ: İşimiz Türk kızlarının peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak
11:01 Dolar/TL yeni günde 14,63 seviyelerinde işlem görüyor
10:59 Boynuna ip bağlayıp cinsel istismarda bulunulan Demet'in teyzesi konuştu: 'Davadan vazgeçin, fiyatı siz belirleyin' dediler
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Salgın hastalıklardan korunmak isteyenler arı ürünlerine yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement