Şampiyon Sebahat Demir\'den Ziyaret

Türkiye Şampiyonu olan Bilecikli milli sporcu Sebahat Demir, antrenörü Medeni Demir ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Yuvacık Barajı çevresinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 10 kilometrelik 'Büyük Kadınlar' kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Sebahat Demir Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcu Sebahat Demir'i ve antrenör Medeni Demir'i tebrik ederek, elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen Sebahat Demir, hedeflerinin uluslararası başarılar olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı İl Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür etti. - BİLECİK