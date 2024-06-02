Samsun'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlendi

Samsun\'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlendi

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi'nde akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri vatandaşlarla buluştu. Zirvede, hızla değişen dünya ekonomisi, dijitalleşme, istihdam ihtiyacı artan sektörler, kadın girişimciliği ve geleceğin istihdam imkanları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

02.06.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi'nde programında akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Avrupa Birliği desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, proje kapsamında Eskişehir, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen mini zirvelerin sonuncusu olan organizasyonda, akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri konuk oldu. Uzmanlar hızla değişen dünya ekonomisi ve dijitalleşme karşısında istihdam ihtiyacı artan sektörler, kadın girişimciliği ve geleceğin istihdam imkanları hakkında önemli bilgiler verdi.

"Atakum'u sanayi değil ama turizm kenti yapma konusunda mücadelemiz var"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, programda yaptığı konuşmada, "Atakum, yaz aylarında 350-400 bin nüfusa ulaşan, kışın 300 bin nüfusu istihdam eden ama nüfus kayıtlarında 250 bin hatta 247 bin görünen bir ilçemiz. Bu yönüyle Karadeniz'in hatta Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük. Atakum bir sanayi şehri değil, turizm şehri de olamadı. Atakum'u sanayi değil ama turizm kenti yapma konusunda mücadelemiz var. Atakum, Karadeniz'deki en yüksek eğitim seviyesine sahip insanların yaşadığı bir kent. 30 bin nüfuslu bir üniversite Atakum sınırları içerisinde yer alıyor. Atakum'un kendi istihdamının haricinde yaklaşık 8-10 bini de, Türkiye genelinde üniversite okumak için gelen ve mezun olduğunda hayatlarını burada idame ettirmek isteyen gençlerimizle dolu. Yaklaşık bir buçuk aylık başkan yardımcısıyım. Önüme en çok gelen konu, işsizlik projeleri. Şu an bize gelen üniversite eğitimi almış gençlerin iş başvurusu 3 bini buluyor. Geleceğin mesleklerini çok planlayamıyoruz. Bir sektörde bir iş yaparken işçisinden, teknisyeninden teknikerinden mühendisinden ara elemanından en üst noktadaki projecisine kadar bir istihdam ve yetiştirme alanı sağlamak gerekir. 'Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Zirvesi'nin ve benzer projelerin bu konuda çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, moderatörlüğünü yaptığı zirvede proje hakkında bilgi vererek, "Geleceğin meslekleri ve kişilerin kendilerini daha donanımlı hale getirmesi gereken alanlar sürekli değişiyor. Bu değişime de gençlerimiz, ailelerimiz ve tüm bireylerimizin hazır olması gerekiyor. Eskiden üniversite mezunu olmak yeterli bir kavramken artık kişilerin kendilerini dönüştürme ve çalışmalarını ona göre yön verme ihtiyacı doğdu" diye konuştu.

"Çiftçilerden yoğun talep var"

Helimore Havacılık Kurucu Genel Müdürü Başak Demir, programda hayata geçirdikleri yerli üretim yazılımına sahip zirai insansız hava aracı üretimi ve insansız hava aracının kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verdi. Demir konuşmasında, "Tarımda çok büyük açık olduğunu ve pazarda da 34 milyar dolarlık bir pazar payının olduğunu fark ettik. Hızlı bir şekilde bu sektöre girdik. Ekosistem büyüyor, tarım sektöründeki çiftçilerden yoğun talep bulunuyor. Tarım haricinde arama kurtarma sektöründe çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe İri Öztürk, markaların piyasada tutunması için hedef kitleye doğru mesajı iletmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bir markanın pazarda yer edinebilmesi ve pazar payını koruyabilmesi için mutlaka arka planındaki hikayeleri tüketicilere anlatması gerekir. 'Bu marka nasıl doğdu, marka farklılığı nedir, marka farkındalığı konusunda tüketicilere ne söylemek ister?' Tüm bunları misyonuna uygun şekilde paylaşması gerekir. Ayrıca bir markanın tüketiciye karşı her zaman dürüst ve iletişime açık, etkileşim içinde olması çok değerli" şeklinde konuştu.

Programda Lebleby Games Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Karabulut, İdeha Enerji Mühendislik Proje Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü ve Elektrik Yüksek Mühendisi İlknur Yılmaz ve Cybernova Siber Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Akademisi Kurucusu, OMÜ Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Can Altunay da birer konuşma yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Geleceğin Meslekleri ve Kadın Girişimciler Mini Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika

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