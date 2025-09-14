Samsun'da Hastane Taşınması Risk Taşıyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'da sağlık sorunlarına ilişkin "Gazi Hastanesi'nin şehir dışına taşınması kalp krizi, acil müdahale, trafik kazası ve yaralanmalar açısından öngörülemez risk oluşturuyor. Bu tıbbi bir hatadır ve büyük mesuliyet gerektirir" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Samsun ziyareti öncesi kentin sağlık sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Çan açıklamasında şunları kaydetti:

"İlkadım şehrimize, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehre bu hafta sonu Sayın Sağlık Bakanı ziyarete geliyor. Kendisine şimdiden hoş geldin diyorum. Ancak mecliste katıldığı ilk bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerine hakaret etmiş bir bakandır. Patolojik mitomani ya da yalan söyleme hastalığı olarak bunu açıklamıştır. Bu hakaretini kendisine iade ediyorum, fakat bu şehrin kültürüne yakışır şekilde kendisine hoş geldin diyorum.

"Gazi Hastanesi'nin taşınması tıbbi bir hatadır ve büyük mesuliyet gerektirir"

2010 yılında açılan Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, 2020'de temelini attığınız yeni Şehir Hastanesi nedeniyle atıl duruma gelmiş durumda. 2025 itibarıyla hastanenin açılış tarihi belirsizliğini koruyor. Yol ve çevresel yapı ile ilgili ciddi endişeler var. Ayrıca Gazi Hastanesi'nin Eğitim Araştırma Hastanesine taşınması planlanıyor; bu durum şehir merkezinde acil sağlık hizmetine ulaşımı ciddi şekilde engelleyebilir. Samsun trafiği yoğun ve sahil yolu anormal yük altında. Gazi Hastanesi'nin şehir dışına taşınması kalp krizi, acil müdahale, trafik kazası ve yaralanmalar açısından öngörülemez risk oluşturuyor. Bu tıbbi bir hatadır ve büyük mesuliyet gerektirir. Samsun, sağlık açısından kadim bir şehir olmasına rağmen yatak kapasitesi 2000'li yılların başından bu yana büyük değişiklik göstermedi. Tıp Fakültesi'nde çocuk hastalıkları ve bazı yan dallar hizmet veremez durumda. Akademisyen, asistan ve sağlık dışı idari personelin özlük hakları adil olmayan bir şekilde mağdur ediliyor. Bu durum acilen düzeltilmeli.

"2. ve 3. basamak hastanelerde tetkik ve muayene randevuları uzun zamanlara veriliyor"

2. ve 3. basamak hastanelerde tetkik ve muayene randevuları uzun zamanlara veriliyor. Elektif ameliyat randevuları 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Orta ve alt gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin sağlık hizmetine erişimi ciddi şekilde engelleniyor. Canik ilçesindeki yeni Şehir Hastanesi'ne alınan tıbbi malzeme ve cerrahi aletlerde ciddi sorunlar olduğu iddia ediliyor. Yerel üretim yerine yurtdışından yüksek bedellerle alınan ekipmanlarla ilgili resmi belgeler toplanıyor. Bu konuda yetkililerin dikkatli olmasını talep ediyorum.

"Samsun'un sağlık sorunlarına dikkat edin, Şehir Hastanesi bir an önce açılsın"

Sayın Sağlık Bakanı, hakaretleriniz bir kenarda dursun; Samsun'un sağlık sorunlarına dikkat edin, Şehir Hastanesi bir an önce açılsın ve merkezdeki ikinci basamak sağlık hizmeti devam etsin. Yeni hastanenin tıbbi cihaz alımları için bölgesel bir teftiş heyeti görevlendirilmesini istiyoruz. Samsun'un sağlık sorunlarını çözme konusundaki ilginizi takip edeceğiz. Selam ve sevgilerimi iletiyorum."