Samsun'da İşçiler İçin Basın Açıklaması: Maaşlar Hala Ödenmiyor - Son Dakika
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Samsun'da İşçiler İçin Basın Açıklaması: Maaşlar Hala Ödenmiyor

04.06.2025 17:10  Güncelleme: 19:36
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Samsun'da maaşlarını alamayan belediye işçileri için Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Karadeniz İşçi Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendi. Atakum Belediyesi yetkilileri, maaş ödemelerindeki aksamaların borçlardan kaynaklandığını savunurken, işçilerin haklarının gasp edildiği vurgulandı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da Atakum ve Tekkeköy belediyelerinde maaşlarını alamayan işçilere destek için TİP Samsun İl Başkanlığı ve Karadeniz İşçi Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendi. İddialara yanıt veren Atakum Belediyesi Şirket Müdürü Cem Sultan Ermiş ise geçmiş dönemlerden kalma borçlar nedeniyle bir aksama olduğunu ancak personellerin yüzde 90'ının maaşlarının ödendiğini belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Başkanlığı ve Karadeniz İşçi Derneği (KİD), Samsun'da maaşlarını alamayan belediye işçileri ile hastanelerde çalışan işçilerin yaşadığı hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla İlkadım ilçesindeki Bulvar AVM önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını TİP ve KİD Yürütme Kurulu üyesi Yüksel Arslan okudu. Açıklamada, Samsun'daki belediyelerde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadığına, hastanelerde görev yapan bazı çalışanların ise özlük haklarının gasp edildiğine vurgu yapıldı.

"Yedikleri işçi hakkı, içtikleri alın teri"

Arslan, yaptığı açıklamada son yıllarda en çok zarar gören sınıfın işçi sınıfı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burjuvazi işçi sınıfına karşı en acımasız saldırılarını sürdürüyor. Hem korkuyorlar hem de ellerinde ne varsa almaya çalışıyorlar. İşçiler örgütsüz bırakıldığında çaresiz kalıyor. Atakum Belediyesi'nde çalışan şirket işçilerinin maaşları bir yıldır düzensiz ödeniyor. 4 aya varan maaşlar parça parça yatırılıyor. Belediyede işçilerin sayısının fazla olduğu öne sürülüyor, ancak işe alımlar devam ediyor. O halde işçi fazlalığı yok. İşçilere ücretsiz izin dayatılıyor, işten çıkarmayla tehdit ediliyorlar. Maaşlar ödenmediğinde belediye sorumluluk kabul etmiyor ama iş yapılırken belediye adına çalışıyoruz."

"Müdürlerin maaşları tam, işçininki kesintili"

Arslan, hem Atakum hem de Tekkeköy Belediyelerinde maaşların 4 aydır yatmadığını söyleyerek, "Bugün itibarıyla Atakum Belediyesi'nde işçilerin maaşları yatmaya başladı, bunu yarım saat önce öğrendik. Ancak Tekkeköy Belediyesi için henüz bilgi yok. Atakum'da memur ve müdür maaşları düzenli ödenirken, işçilerin maaşları kesintili ve gecikmeli yatırılıyor. Bu açıkça ayrımcılıktır dedi.

"Sendikalar sessiz, işçiler sahipsiz"

Arslan, sendikaların sessiz olduğunu belirterek,  "Her iki belediyede çalışan işçiler sendikalı olmalarına rağmen sendikalardan işverenlere yönelik etkili bir tepki göremedik. Sendikaların işçilerin hak mücadelesinde öncü olması gerekir. Ancak 12 Eylül sonrası sendikalar, işçi sınıfının temsilcisi olmaktan uzaklaştı" diye konuştu. Arslan, "Sadece belediyelerde değil, hastanelerde de hak ihlali var" dedi.

Atakum Belediyesi'nden açıklama

İşçilerin maaşlarının ödenmediği iddialarına yanıt veren Atakum Belediyesi Personel Hizmetleri Şirket Müdürü Cem Sultan Ermiş, şunları söyledi:

"Merkezi hükümetin kendinden olmayan belediyelere karşı başlatmış olduğu silkeleme operasyonundan dolayı geçmiş dönem Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi dairelerine ödemediği borçlar belediyemiz İller Bankası ödeneğinden otomatik olarak kesildiğinden zaman zaman aksamalar olmuştur. Atakum Belediyesi personeli ve yöneticileri bir ailedir. Personelimizin sorunları önceliğimizdir. Sürekli olarak yetkili sendika ile yönetimimiz iletişim halinde sorunların çözümü doğrultusunda çalışmaktayız. 3 Haziran tarihinde işçilerimizin maaş alacaklarının yüzde 90'ı hesaplarına yatmıştır."

Tekkeköy Belediyesi İmar İnşaat Şirketi Müdürü Fatih Karabaş ise bilgi verme yetkisinin olmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Karadeniz, Politika, 3-sayfa, Atakum, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da İşçiler İçin Basın Açıklaması: Maaşlar Hala Ödenmiyor - Son Dakika

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