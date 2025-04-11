Samsun'da Kadınlardan Taciz İddialarına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da Kadınlardan Taciz İddialarına Tepki

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Samsun Kadın Dayanışması, gözaltında cinsel taciz ve çıplak arama iddialarına karşı eylem yaptı.

11.04.2025 10:47
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan kadınlara yönelik cinsel taciz ve çıplak arama iddialarına tepki gösterdi. Üyelerden Zehra Üzümer, yaptığı açıklamada, "Kadınlara, LGBTİ'lere cinsiyetçi küfür etmek, tecavüz tehdidinde bulunmak, cinsel tacizdir, suçtur. Kadınları tek başına köşelerde sıkıştırıp memelerine, vücutlarına dokunmak cinsel saldırıdır, suçtur. Sizin göreviniz tam tersine bunu evde, sokakta, işte, herhangi bir yerde yapan, yapmaya kalkan erkeklere engel olmak; onlardan biri olmak değil" dedi.

Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan kadınlara yönelik cinsel taciz ve çıplak arama iddialarına tepki gösterdi. Samsun Kadın Dayanışması adına açıklamalarda bulunan Zehra Üzümer, şunları söyledi:

"19 Mart'ta başlayan eylemlerde, haklarımıza, kentlerimize, irademize, hayatlarımıza, geleceğimize, demokrasiye sahip çıkarken bir kez daha polisin cinsel şiddetine, kötü muamelesine, sağlık kuruluşlarında doktorların bunu kayıt altına almayışına maruz kaldık, tanık olduk. Gözaltına alınan bir genç kadın ifadesinde şunları söyledi; "Kelepçe takmaya götürülürken seni dövmeyeceğim tamam deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu, 1.85-1.90 boylarında olan erkek polis 'senin göğüslerin mi var' diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım. Sağlık muayenesinde kadın polis 'eğer buradan hızla çıkıp işlemlerin bitmesini istiyorsanız bizi uğraştırmayın' dedi. Doktora girdiğimizde yanımızda kadın polis vardı, korktum ve darp edildiğimi söylemedim. Doktor muayene etmedi. Nezarethaneye girmeden önce sarışın kadın memura taciz. O kadın memur bana alaycı şekilde 'sen taciz mi edildin' diyerek dalga geçti.  Bir başka kadın ise ifadesinde şunları söyledi; 'Ben ters kelepçe ile gözaltına alındım. Otobüste ve hastanede hep ters kelepçe ile kaldık, bu süreç 8 saatten fazla sürdü. Sarı saçlı, komiserim denen kadın tarafından çıplak bir şekilde arandık. İç çamaşırı çıkartılan bir arama oldu ve göğsüme dokunuldu, şikayetçiyim' dedi.

"Sizin göreviniz engel olmak; onlardan biri olmak değil"

Bunun üzerine başlayan paylaşımlara dair suç duyurusunda bulunacağını söyleyen emniyet ise mesnetsiz iftira diye kestirip attı. Kadınların ifadelerindeki detaylı beyanları, memurların tarifleri, bu olayların günü ve saati ortada. O gün bu noktalarda görevli polislere dair herhangi bir soruşturma yaptınız mı? Yapmadıysanız neye dayanarak mesnetsiz diyorsunuz? Bu suçu gündem edenler, her gün konuşacağız diyenler değil, kadınların ifadelerinde bahsettiği cinsel şiddet ve bu şiddetin failleri soruşturulmalı. Biz kadınlar Samsun sokaklarından İstanbul Emniyeti'ne, cezaevlerinde çalışan infaz memurlarına sesleniyoruz; kadınlara, LGBTİ+lara cinsiyetçi küfür etmek, tecavüz tehdidinde bulunmak, cinsel tacizdir, suçtur. Kadınları, LGBTİ+ları tek başına köşelerde sıkıştırıp memelerine, vücutlarına dokunmak cinsel saldırıdır, suçtur. Sizin göreviniz tam tersine bunu evde, sokakta, işte, herhangi bir yerde yapan, yapmaya kalkan erkeklere engel olmak; onlardan biri olmak değil."

"Yargılanmaları için hep birlikte mücadele edelim"

Samsun Kadın Dayanışması adına konuşan Betül Aksu ise şu ifadelere yer verdi:

"Bize ahlaktan bahsedip kadınları taciz edenler, işkenceciler belki kamuoyunda çok bilinmiyor veya yeni yeni gündem oluyor, ama sadece 19 Mart'tan beri değil, çok uzun süredir gözaltında, hapishanelerde işkence ve kötü muameleyi, ters kelepçeyi, çıplak aramayı rutin uygulama diyerek geçiştirmeye kalkıyorlar. Halbuki ters kelepçe, cinsel şiddet tehdidi, çıplak arama bir 'uygulama' değil insan hakkı ihlali. Buna karşı çıkmak, direnmek, bu suça tanık olduğumuzda müdahale etmek, şikayetçi olmak hakkımız. Kanunlara göre polisin değil çıplak arama, üst araması yapmak için bile hakim kararı alması gerekiyor. Cezaevi girişinde çıplak arama ise ancak kuruma yasak madde sokma şüphesi varsa yapılabilir. Ama bu, uzunca süredir sesini yükselten, mücadele eden kadınlara karşı bir silah haline dönüştürülmüş durumda.

Bütün toplumu, kamuoyunu da peşine düşmeye çağırıyoruz. Bu suçu işleyenleri, bu suça göz yumanları, ortak olanları tespit edelim; hesap vermeleri, yargılanmaları için hep birlikte mücadele edelim. Erkek devlet şiddetine, irademizin, hayatlarımızın gaspına karşı sokaklarda olmaya, cinsel şiddet karşısında dayanışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kadınlardan Taciz İddialarına Tepki - Son Dakika

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