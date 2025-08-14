Samsun\'da Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

Samsun'da yaşlı bireylerin sorunlarına çözüm üretmek ve yaşam konforlarına artırmak amacıyla "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'nde yapıldı. Çalıştaya katılan kurum temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Kürsü konuşmaları ile başlayan çalıştayda ilk olarak konuşan Akil Yaşlı Temsilcisi Sündüs Özkaya, "Bizler saçımıza düşen akların, elimize işleyen emeğin, gönlümüze yerleşen sevginin şahitleriyiz. Yaş almak sadece takvim yapraklarının değişmesi değildir. Yaş almak biriktirmek ve aktarmaktır. Bir toplum yaşlısına verdiği değer kadar güçlüdür. Bu çalıştayda konuşulan her fikir, alınacak her karar yarınlarımızı daha güçlü kılacak. Gençlerimizin enerjisi ile bizim tecrübemiz birleşirse önümüzde duracak hiçbir engel yoktur" dedi.

"Çekirdek aile vurgusundan derhal çıkmak zorundayız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımızdan bugüne kadar valiliğimizle, il müdürlüğümüzle eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bizim en büyük hastalığımız son 20 yılda çekirdek aile vurgusudur. Çekirdek aile vurgusundan derhal çıkmak zorundayız. Türk milleti geniş ailedir. Dedesiyle torunuyla hep birlikte yaşamaya alışmış, bu kültürü böylece nesillere aktarmıştır. Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyorsak, dedesiyle anneannesiyle yaşama gerekliliğidir" diye konuştu.

"215 yaşlı birey huzurevlerine girmek için sıra bekliyor"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "İlimizde, yaşlı bireylere yönelik 5'i resmi, 2'si özel olmak üzere toplam 7 bakım kuruluşu hizmet vermekte olup bu kuruluşlarda 460 yaşlı birey misafir edilmektedir. Halihazırda 215 yaşlı bireyimiz sıra beklemekte, bu kişilerin gündüzlü bakım hizmetlerinden yararlandırılması için paydaş kurumlarımızla koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımızın koordinasyonunda, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde gerçekleşecek olan II. Yaşlılık Şürası öncesinde Samsun İl Yaşlı Çalıştayı için bugün bir aradayız. İlimizde yaşlı bireylerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri; katılım sağlayan tüm kurum temsilcilerimizin bilgi ve tecrübeleri ile değerlendirilecek ve çalıştay sonunda hazırlanacak rapor bakanlığımıza sunulacaktır. Bugünkü çalıştayımız, Samsun'da yaşlı bireylerimizin karşılaştığı sorunları tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek ve ortak akılla uygulanabilir politikalar geliştirmek açısından büyük bir fırsattır. Buradan çıkacak görüş ve öneriler, 2025 yılında düzenlenecek II. Yaşlılık Şürası'na değerli katkılar sağlayacaktır. Bakanlık olarak bizler, hayat boyu öğrenmeden toplumsal hayata katılıma, bakım hizmetlerinden aktif yaşlanmaya kadar her alanda yaşlı bireylerimizin huzurlu, güvenli ve saygın bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye yaşlı ülke"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Prof. Dr. Erdinç Yavuz ise "Nüfusun yaşlanma hızı geçmişe göre çok daha hızlı. 2020 yılında dünyada 60 yaş ve üzerinin sayısı ilk defa 5 yaşından küçük çocukların sayısını geçti. Doğum hızında tüm dünyada bir düşüş söz konusudur. Birleşmiş Milletler'in bir kararı var. Diyor ki; 'eğer bir ülkede yaşlı nüfusun oranı yüzde 8 ile 10 arasında ise o ülke yaşlı ülke olarak adlandırılıyor.' Türkiye bu sınırı çoktan geçti. 2023 yılında 10.2 iken, şu an en son verilerde yüzde 10.6'dır. Doğum hızında ciddi bir azalma gözüküyor. Bu, ülkemizin için önemli bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kürsü konuşmalarının ardında kurum temsilcilerinin fikir alışverişi ile sona erdi. - SAMSUN