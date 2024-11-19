Samsun Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu: "Kruvaziyer Liman Projesi, Kaçak Konumda Olan Otelin Aklanması Projesidir" - Son Dakika
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Samsun Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu: "Kruvaziyer Liman Projesi, Kaçak Konumda Olan Otelin Aklanması Projesidir"

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Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB), büyükşehir belediyesinin ''Kruvaziyer Liman'' plan ve projesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. SAOB Dönem Sözcüsü Akın Ömür, "Asıl niyetin kıyı kenar çizgisinin değişmesi nedeniyle plan kararlarına ve yapı ruhsatına açılan dava neticesinde plan ve yapı ruhsatı iptal edilen oteli, içinde bulunduğu ruhsatsız ve buna bağlı olarak yapı kullanma izin belgesiz kaçak kullanım durumdan kurtarmak olduğu apaçık ortadadır" dedi.

19.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:29
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB), büyükşehir belediyesinin 'Kruvaziyer Liman' plan ve projesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. SAOB Dönem Sözcüsü Akın Ömür, "Asıl niyetin kıyı kenar çizgisinin değişmesi nedeniyle plan kararlarına ve yapı ruhsatına açılan dava neticesinde plan ve yapı ruhsatı iptal edilen oteli, içinde bulunduğu ruhsatsız ve buna bağlı olarak yapı kullanma izin belgesiz kaçak kullanım durumdan kurtarmak olduğu apaçık ortadadır" dedi.

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB), büyükşehir belediyesinin kruvaziyer liman plan ve projesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Samsun Kent İzleme Komitesi Üyesi Mimar İshak Memişoğlu, şunları söyledi:

"Birkaç yıldır gündemde olan kruvaziyer liman aslında bu doğrultuda Samsun için ön görülen turizmin çalışmalarından çabalarından bir tanesi. Bunu gerçekleştirmek adına buna dair bir fiziksel mekan oluşturulması çabası. Ancak bu yapılırken, burada oluşturulan alan görüldüğü gibi liman alanı içerisinde mevcut otelin sahası onun devamında rıhtım ki bu rıhtım hemen Karadeniz'e açık dışarıdan içeriyi de tesis edilememiş. Çünkü limanın kendi içerisinde birtakım yapılar var ondan dolayı kurvaziyer limanın içeriye girmesi mümkün değil. Geminin dışarıya yanaşması söz konusu uydu fotoğrafından da anlaşılacağı üzere burası en çok dolan bölge çünkü burası yelken kulübünün, yat limanının giriş ağzı ve Fener Plajı'nın olduğu bölgeye bakın kum yığılmalarının en çok olduğu bölge. Rıhtım, Kuzey rüzgarlarına açık, Karadeniz'e açık bir yere planlanmış ve buradan tahliye olan, çıkan turistlerin buradaki mevcut otelin içerisinden geçerek şehre dahil olmaları planlanmış. Kısacası bu aslında bir kruvaziyer liman projesi değil, bu aslında burada, şu anda kaçak konumda olan buradaki otel lobisinin kruvaziyer liman adı altında aklanması projesidir."

Aynı konuda iki farklı oy kullanımı

SAOB Dönem Sözcüsü Akın Ömür de şöyle konuştu:

"Gelen yazı ile talep edilen görüş, büyükşehir belediyesinin 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında gündeme alınmış, 'oy çokluğu' ile kabul edilmiştir. İlkadım Belediyesi'nde ise 30 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimleri sonrası oluşan yeni belediye yönetimi ve belediye meclisi tarafından 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında görüşülerek, yine 'oy çokluğu' ile kabul edilmiştir.  Burada dikkat çeken bir ayrıntı vardır. 30 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi İlkadım Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisinde bulunan İyi Partili belediye meclisi üyelerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'hayır' oyu vermelerine rağmen, 30 Mart 2024'te yeniden seçilen İyi Partili belediye meclisi üyelerinin birkaç ay sonra İlkadım Belediye Meclisi'nde gündeme gelen aynı maddeye 'evet' oyu vermeleridir. Aynı konuda iki farklı oy kullanımı akıllarda soru işaretleri bırakmıştır.

"Oteli, kaçak kullanım durumdan kurtarmak olduğu apaçık ortadadır"

Yapılan plan incelendiğinde, son birkaç yıldır Samsun gündemine giren ve bu konuda belli mesafeler kat edilerek Samsun'a uğraması sağlanan kruvaziyer gemisi ve Samsun turizmine getireceği katkının, kentte daha sağlıklı ve uluslararası koşullarda yürütülmesini temin edecek plan anlayışından çok uzak olduğu görülmektedir. Hazırlanan planın Plan Açıklama Raporunun Mülkiyet Bilgisi başlıklı 8. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere, planlama sahası, tapunun Cedit Mahallesi 11781 ada 2 ve 4 numaralı parselleri, Fuar Mahallesi 854 ada 2 numaralı parseli ile tapulama dışı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsamaktadır. 11781 ada 2 numaralı parsel 21 bin 154 metrekare büyüklüğünde olup, Tanrıverdi Mensucat Sanayi Anonim Şirketine 49 yıllığına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi bulunmaktadır. Parsel alanı üzerinde mevcut otel yapısı bulunmaktadır. Otelin bulunduğu alanda, kıyı kenar çizgisinin değişmesi nedeniyle plan kararlarına ve yapı ruhsatına TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından açılan dava neticesinde, Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin 2022/240 Esas numarası ve 2023/158 karar numarası ile plan ve yapı ruhsatı iptal edilmiştir. Plan düzenlemesine ilişkin olarak Tanrıverdi Mensucat Sanayi Anonim Şirketi'nden uygun görüş alınmıştır. Plan açıklama raporunun bu maddesi, bu planın asıl niyetini ortaya koymaktadır. Asıl niyetin kıyı kenar çizgisinin değişmesi nedeniyle plan kararlarına ve yapı ruhsatına açılan dava neticesinde, Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin 2022/240 Esas numarası ve 2023/158 Karar numarası ile plan ve yapı ruhsatı iptal edilen oteli, içinde bulunduğu ruhsatsız ve buna bağlı olarak yapı kullanma izin belgesiz kaçak kullanım durumdan kurtarmak olduğu apaçık ortadadır. Ayrıca planda kruvaziyer gemisi için mevcut limanın fiili yapısından dolayı liman sahası içerisinde oluşturulamayan yanaşma rıhtımı, hiçbir teknik bilgi ve akılla açıklanamayacak biçimde batı mendireğinin dışına, kuzey hakim rüzgarlarının en şiddetli olduğu, deniz derinliğinin en sığ olduğu, kum dolgunun en fazla oluştuğu yerde tasarlanmıştır."

Samsun Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu: "Kruvaziyer Liman Projesi, Kaçak Konumda Olan Otelin Aklanması Projesidir"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu: 'Kruvaziyer Liman Projesi, Kaçak Konumda Olan Otelin Aklanması Projesidir' - Son Dakika

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