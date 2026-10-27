Samsunlu iş adamı 17 araçlık Mercedes koleksiyonundan 6 özel otomobili sergiliyor - Son Dakika
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Samsunlu iş adamı 17 araçlık Mercedes koleksiyonundan 6 özel otomobili sergiliyor

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Samsunlu iş adamı 17 araçlık Mercedes koleksiyonundan 6 özel otomobili sergiliyor
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Samsunlu iş adamı 17 araçlık Mercedes koleksiyonundan 6 özel otomobili sergiliyor
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Çocuklukta oyuncak arabalarla başlayan Mercedes tutkusu, Samsunlu iş adamının garajında klasik otomobil müzesine dönüştü. İş adamı, 17 araçlık koleksiyonundaki 6 özel otomobili aralarında Filiz Akın'a ait 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC'nin de bulunduğu müzede sergiliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunlu iş adamının çocuklukta oyuncaklarla başlayan araba aşkı, büyüdüğünde Mercedes müzesine dönüştü. Birçok özgün klasik otomobili garajındaki müzesinde sergileyen iş adamının araçlarına ise paha biçilemiyor.

Çocukken oyuncak arabalara ilgi duyan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaja çevirerek yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor. Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 17 araç aldı. Müzesinde sergilediği koleksiyonda bulunan 6 özel otomobile büyük bir özenle bakan Yılmaz'ın sergisinde daha önceden Yeşilçam'da Filiz Akın ve ünlü isimlerin kullandığı otomobiller de bulunuyor. Uzun bir süre Türkiye'nin en ünlü isimlerine bile koleksiyonundaki araçları satmayan Yılmaz, şimdilerde ise koleksiyonluk yeni bir araç bulduğunda müzede uzun süre bekleyen araçlarla yer değiştiriyor.

"Mercedes aşkı çocuklukta başladı"

Klasik otomobillere ve özellikle Mercedes'e olan ilgisinin çocukluktaki oyuncak arabalarla başladığını ifade eden Emre Yılmaz, "Mercedes aşkı, küçükken oynadığımız oyuncak arabalardan geliyor. Zamanla kendime küçük bir müze oluşturdum. Kendi topladığımız ve restore ettiğimiz araçlarımızı müzeye gelen müşterilere sergiliyoruz. Mercedes koleksiyonuna 12 yıl önce başladım. Trabzon'dan aldığım 1977 model Mercedes 280 S aracı restore ederek bu işe başladım. Zamanla hobim 7-8 araca kadar çıkarak genişledi. Topladığım araçlarla da bu müze garajı oluşturdum. Araçlar katlanarak devam ediyor. Şu anda garajımda 1992 model Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Mercedes-Benz 500 SEC (wide body kit, Japan), 1963 model Mercedes-Benz W111 220 S Heckflosse, Filiz Akın'a ait 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC, 1989 model Mercedes-Benz 124 Coupé ve şu anda sergide olan 1982 model Mercedes-Benz 280 Coupé araçlarımız var. Bu araçlarla müşterilerimize güzel bir göz zevki sunuyoruz" dedi.

"Koleksiyonuma Mercedes 190 E 2.5-16 eklemeyi çok isterim"

Şimdiki koleksiyon hedefinin Mercedes'in nadir bulunan klasik otomobillerinden 190 E 2.5-16 olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte birkaç modeli daha koleksiyonuma eklemek istiyorum. Temiz, rahat toplanabilir araç bulabilirsek bir iki tane daha eklemek istediğim modeller var. Koleksiyonuma Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 eklemeyi çok isterim. Çok nadir bir araç ama bulabilirsem onu ekleyebilirim. Daha önce 2.3-16'sı vardı bizde ama bulabilirsem 2.5 eklemek isterim" diye konuştu.

Yılmaz, müzede sergilediği araçları güzel havalarda dışarı çıkartıp şehirde tur attığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Filiz AkınMercedesYaşamYerelSon Dakika

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