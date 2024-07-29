Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Atölyeleriyle Yetenekli Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Atölyeleriyle Yetenekli Öğrencilere Destek Oluyor

Gaziantep\'te Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Atölyeleriyle Yetenekli Öğrencilere Destek Oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Sanat Merkezi, müzik atölyeleri aracılığıyla yetenekli öğrencilere geleceğe hazırlık imkanı sunuyor. Merkezde resim ve müzik alanında eğitim alan öğrenciler, hedeflerindeki okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümüne girmek için eğitim alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan kapsayıcı eğitimlerle çocukların ve gençlerin donanımı artırılıyor.

29.07.2024 10:16  Güncelleme: 10:24
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Gaziantep'te müzik alanında yetenekli olan öğrenciler, Çocuk Sanat Merkezindeki atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Çocuk Sanat Merkezindeki müzik atölyelerinde verilen eğitimlerle ve sunulan imkanlarla öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsayıcı eğitsel, kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle çocukların ve gençlerin donanımının artırılması amacıyla gençlik, çocuk ve sanat merkezleri hizmeti sunuluyor. Merkez bünyesindeki sanat atölyelerinde ise resim ve müzik alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Kentteki 7-16 yaş aralığındaki çocukların kültürel ve sanatsal gelişiminin artırılmasının hedeflendiği merkezlerde verilen kurslara yaz tatilinde ilgi arttı. Gaziantep'te 1950'li yıllarda yapılan, bir dönem valilik olarak da kullanılan ve daha sonra ise binlerce insanın işlediği suçlardan dolayı yargılandığı eski adliye binası olan, yapılan restorasyonun ardından 2016 yılından itibaren "Yaşayan Kültür ve Sanat Merkezi" olarak hizmet veren merkezdeki resim ve müzik atölyelerinde geleceğin sanatçıları yetişiyor. Atölyelerdeki kurslara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, hedeflerindeki okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümüne girmek için eğitim alıyor. Resim, tasarım, ritim, drama, el sanatları, seramik, keman, mozaik, bağlama, gitar, piyano, ebru, kalimba ve yöresel halk oyunları olmak üzere 18 branşta eğitimlerin verildiği atölyelerde öğrenciler, branş eğitimlerine göre bireysel ya da grup galinde her gün ders alıyor.

Merkezdeki atölyelerde aldıkları eğitim sayesinde her yıl öğrenciler, üstün başarı göstererek okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümünü kazanıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Birim Koordinatörü Zeliha Ağtaş, öğrencilerin merkezde özel olarak hazırlanan atölyelerde alanlarında profesyonel olan eğitmenlerin sayesinde kendilerini geliştirerek geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerlediğini söyledi.

"7-16 yaş aralığındaki çocuklarımızı merkezimize bekliyoruz"

Çocuk Sanat Merkezi 2011 yılından beri hizmet verdiğini hatırlatan Ağtaş, "Bu binada 2016 yılından beri hizmet vermekteyiz. Kültürel ve sanatsal anlamda 18 branşımız var. 8 tanesi müzik branşı ve 10 tanesi de sanat branşıdır. Çocuklarımızla çok güzel vakitler geçirmekteyiz. Çocuklarımız kendilerini kültürel ve sanatsal anlamda nerede özgür ifade edebiliyorlarsa orada kendilerini geliştirmeye aday olarak kurslara alınmaktadır. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip yeteneklerine göre sevdikleri ve eğitim aldıkları atölyelerde geleceğin sanatçıları olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerine hazırlıyoruz. çocuklarımız sosyal anlamda çok güzel mesafe kat ediyorlar" dedi.

Çocuk Sanat Merkezi'nde bulunan müzik atölyelerinde keman, bağlama, gitar ve piyano olmak üzere 8 ayrı dalda eğitimler verdiklerini, yaz kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirten müzik öğretmeni Mehmet Ali Yetim de müziğe ilgisi olan tüm yetenekli çocukları Çocuk Sanat Merkezine beklediklerini söyledi.

"Merkezde çok güzel vakit geçiriyorum"

5 aydır Çocuk Sanat Merkezi'ndeki keman kursunda eğitim aldığını belirten Esila Taşdemir, "Kemana ilgim olduğu için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği kursları değerlendirmek istedim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve hocama çok teşekkür ediyorum. Merkezde çok güzel vakit geçiriyorum. Yaz tatilini çok iyi değerlendiriyorum. Keman kursuna ilgisi olan herkese Çocuk Sanat Merkezi'ni tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Hayalime ulaştım"

Çocuk Sanat Merkezi'nde müzikle tanıştığını ve aldığı eğitimler sonucu sanatın büyüsüne kapıldığını belirten Muhammed Deliosman da merkezdeki eğitimleri sayesinde Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünü kazandığını anlattı.

Hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Deliosman, "Merkezde ilk önce hobi olarak gitar kursuna başladım. Sonradan kuzenim Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümündeydi. Benimde güzel sanatlar serüvenim başladı. Daha sonra müzik öğretmenimiz Mehmet Ali hoca ile tanıştım, hocamız ile 5 ay boyunca güzel sanatlar serüvenimiz sürdü ve 5 ayın sonunda güzel sanatlar yetenek sınavını kazandım. Merkezdeki hocalar bayağı iyi ve 5 ay boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Müziğe ilgisi olan bütün çocuklara bu merkezi tavsiye ederim. Bize böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" dedi.

Merkezdeki bağlama atölyesinde eğitim alan Mustafa Balcı, "Uzun süredir bağlama eğitimi alıyorum. Arkadaşlarıma da bu merkezi öneririm. Bu merkezde çok güzel zaman geçiriyorum. Kendimi de bayağı geliştirdim. Bana bağlama çalmayı öğrettikleri için hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Atölyeleriyle Yetenekli Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika

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