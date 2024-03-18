Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedefleniyor - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörlerinde emisyon azaltımı hedeflediklerini belirtti. Bakan Kacır, bu hedeflere uygun üretim teknolojileri ve politikalarını değerlendirdiklerini söyledi.

18.03.2024 13:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise 0 emisyon hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde yol haritamız kapsamında eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bir yatırım planını hayata geçireceğiz" dedi.

Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmasında önemli rol oynayacak "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde tamamlandı. Proje kapsamında oluşturulan sektörel raporların tanıtım töreni Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

"İklim değişikliği küresel bir mesele"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerin karbon ayak izini azaltacak ve yeşil dönüşümlerinde önemli bir kilometre taşı olacak bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. İklim değişikliğinin, çevresel ve sosyoekonomik sorunlara yol açan çok yönlü ve küresel bir mesele olduğunun altını çizen Kacır, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken, iklim değişikliğinin sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısının giderek güçlendiğine dikkat çekti.

"Bu iki önemli proje için yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağladık"

Sanayicilerin sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine yönlendirilmesinin tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Sanayicimiz ve yatırımcılarımız için destek mekanizmalarını bu anlayışla oluşturuyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesini hayata geçirdik. Organize sanayi bölgelerimizde yeşil ve teknolojik çözümler içeren, altyapı ileri atıksu arıtma tesisleri, su geri kazanımı, güneş enerjisi santralleri, sıfır atık gibi projeler için çalışmaları başlattık. Yine Dünya Bankası iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ve yeşil dönüşüm alanında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı ve en yüksek bütçeli programımız Türkiye Yeşil Sanayi Projesini de geçtiğimiz aylarda uygulamaya aldık. Bu iki önemli proje için yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağladık. Tüm bu adımlarımızın yanında yeşil dönüşüm alanında uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde sanayicimizin rekabeti güçlendirecek adımları tespit ediyoruz" dedi.

Gübre sektöründe hedef 0 emisyon

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise 0 emisyon hedeflediklerini söyleyen Bakan Fatih Kacır, bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını da değerlendiklerini kaydetti.

"Yatırım planını hayata geçireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde yol haritamız kapsamında eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bir yatırım planını hayata geçireceğiz. Karşımıza çıkan tablo, 30 yıllık konjonktürde 70 milyar doların üzerinde bir yeşil dönüşüm yatırımını bu sektörlerde gerçekleştirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Tabii bu rakam ilk duyulduğunda oldukça zorlayıcı olarak görülebilir ama Türkiye, son 22 yılda kamu-özel sektör ortak hedefler doğrultusunda aynı istikamette harekete geçtiğinde hızlı sonuçlar alındığını gördü"

"Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı daha da artıracağız"

Hedef kapsamında öncelikli belirlenen 4 sektörde Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da güçlendireceklerini belirten Bakan Kacır, "Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı daha da artıracağız. Tabii sanayi sektörümüzün yeşil dönüşümünü gerçekleştirirken, teknoloji üreten güçlü Türkiye yaklaşımımız doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz yeşil teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirecek ve ihraç edecek bir altyapıyı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yeşil dönüşüme tam destek

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yeşil dönüşümde teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek üzere 24 Ar-Ge merkezine ve teknoparklardaki 13 teknoloji girişim projesine 4 milyar TL teşvik; yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanındaki 2 bin 918 TÜBİTAK projesine ve 2 bin 754 kişiye de 14,9 milyar TL destek sağladıklarını vurguladı.

İklim değişikliğine adaptasyon ve uyuma hizmet eden Ar-Ge çalışmalarını planlamak ve koordine etmek için Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü kurulduğunu kaydeden Bakan Kacır, yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge konularında 237 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladıklarını belirtti.

"Türkiye, ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor"

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu günden güne güçlendirdiğini dile getiren Bakan Kacır, "İhracatta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemden birlikte yeni başarı hikayeleri yazarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine hep birlikte taşıyacağız. 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimize sanayicilerimiz, girişimlerimiz, ihracatçılarımız ve akademisyenlerimizle beraber ulaşacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çevre, Enerji, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

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