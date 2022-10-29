Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti. Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. - İSTANBUL

Sancaktepe 'de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sancaktepe'de araç üzerinde karganın yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.