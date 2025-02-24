Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Denetimleri Sürüyor

Şanlıurfa\'da Toplu Taşıma Denetimleri Sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın daha güvenli ve düzenli toplu taşıma alabilmesi için özel halk otobüslerini denetliyor. Denetimlerde engelli rampaları, güvenlik kriterleri ve 65 yaş üstü vatandaşların hakları kontrol ediliyor.

24.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:39
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın daha güvenli, düzenli ve ulaşılabilir toplu taşıma hizmeti alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda, şehir merkezi ve ilçelerdeki özel halk otobüsleri denetlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç ilçeleri ve şehir merkezinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerini denetledi. Bu denetimlerde, otobüslerin çeşitli yönleriyle ilgili bir dizi kontrol gerçekleştirildi. Denetimler, otobüslerin engelli rampalarının bulunup bulunmadığı, camlarında film olup olmadığı gibi önemli güvenlik ve erişilebilirlik kriterlerini kapsadı. Ayrıca, zabıta daire başkanlığı tarafından oluşturulan sivil ekipler, otobüslerden ücretsiz faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların nasıl karşılandığını, onlara karşı nasıl davranıldığını da yakından inceledi. Bu yaş grubundaki bireylerin, hakları doğrultusunda otobüslere alınıp alınmadığı kontrol edildi. Zabıta dairesi başkanlığının trafik şube müdürlüğüne ait görüntü izleme merkezi de denetimlerde önemli bir rol oynadı. Burada, otobüslerin her biri tek tek izlenerek denetlendi. Otobüslerin kırmızı ışıkta geçip geçmediği, 65 yaş üstü yolcuları alıp almadığı ve sigara içme yasağına uyulup uyulmadığı gibi hususlar titizlikle kontrol edildi. Kurallara uymayan otobüs şoförleri uyarıldı ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Zabıta daire başkanlığı, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve toplu taşımadaki kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Toplu Taşıma Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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