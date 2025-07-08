Şanlıurfa\'da Turizme Hazırlık Eğitim Çalıştayı Başladı

Şanlıurfa'da turizmin kalbi Balıklıgöl çevresi ve tarihi hanlar bölgesindeki işletmelere yönelik eğitim çalıştayı start aldı.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Harran Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın katkılarıyla turizmin kalbi Balıklıgöl çevresi ve tarihi hanlar bölgesindeki işletmelere yönelik verilecek eğitim çalışmalarının açılış programı gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki programda, turist yoğunluğu yaşanan Haşimiye Meydanı, Tarihi Hanlar Bölgesi ile Balıklıgöl çevresindeki özellikle gıda üretimi ve satışı yapan 421 işletmeye yönelik, hijyen, kişisel hijyen, kalite, gıda sağlığı, etiketleme, estetik ve görünüm alanlarında eğitim verilecek. Şanlıurfa'da bir ilk olan ve pilot bölge olarak seçilen Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl çevresindeki işletmelere yönelik düzenlenecek eğitimler, Şanlıurfa Valiliği'nin öncülüğünde uzman ve akademisyenler ile kentin öne çıkan mutfak ve servis şefleri tarafından işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik olacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kayıt altına alınmış 394 işletme ile turlar tarafından yeme içme tesislerine yönlendirilen 27 işletme sahibi ve çalışanlarına yönelik en az 2 bin kişinin katılacağı eğitim programı, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.

"Hedefimiz Şanlıurfa'yı Turizme Hazırlamak"

Asıl hedefin Şanlıurfa'yı turizme hazırlamak olduğunun altını çizen Vali Şıldak, "Şanlıurfa bir tarım, sanayi, kültür şehri ve aynı zamanda turizm şehridir. Çünkü turizm ögeleri çok güçlü, turizm çeşitlilik imkanları çok fazla ve Şanlıurfa artık ülke ölçeğinde değil, dünyaya açılan bir turizm şehridir fakat burada devlet yatırımları, oteller, konaklamalar, Göbeklitepe'miz, Karahantepe'miz, Balıklıgöl'ümüz, Harran'ımız ve Halfeti'miz büyük bir değer ancak alt yapı, üst yapı devletin yapması gereken, kurumların yapması gereken çalışmaların yanı sıra bir de işletmelerimizin yapması gereken esnafımıza düşen sorumluluklar var. Aslında bugün yaptığımız çalışma bunu içeren, bu konuda eğitim faaliyetlerini önceleyen, özellikle gıda üreten ve satan iş yerlerinin eğitimle geliştirilmesi, bilinçlendirilmesi. Hem işletme sahiplerinin hem de oralarda çalışan personelin daha üst kalite bir işletme sunumu ve hizmeti ortaya koyabilmeleri için yapacağımız 1 aylık bir eğitim çalışmasıdır. Bu eğitimleri eksiksiz bir şekilde alarak devam sağlayan her bir işletmemize ve personelimize katılım belgesi vereceğiz. Devamında ise yoğun bir denetimle artık işletmelerimizin kurallara uyması, hijyen, gıda sağlığı, kalite, etiket gibi temel gerekliliğinin yerine getirilmesi konusunda daha titiz davranacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise "Her şeyden önce hijyen olması lazım. Dünyada belli başlı ülkelerin bir yere sürekli gidiyor olması o şehrin turizmde artık istenen seviyeye gelmiş olduğunu gösterir. Japon turist de bu hedef kitleler içindedir. Biz şimdi bakın buna yönelik İnşallah Japon prensesi Urfa'ya gelecek ve burada Ayan Tepe'de kazı çalışmasının ilk kazmaları vurulacak ve Ayan Tepe'nin sponsoru olacaklar. Bundan sonra Japonya'nın ve Japonların bir ayağı artık Urfa olacak. Şimdi Urfa için bizim bunun alt yapısının hazır olması lazım. Japonların en çok dikkat ettiği şey bunları ben daha önce de söyledim birileri bunu farklı yere çekmeye çalışıyor. Bakın birincisi affedersiniz tuvalet konusu, Japonlar için çok önemli çünkü kendileri söylüyorlar. En genç turistimiz 80 yaşında diyorlar. İkincisi hijyen konusunda tabii 80 yaşına gelmiş minimum bir turistsin tabii ki bir kere hijyen konusunda çok dikkat ediyor olman çok doğal bir şey, özellikle gıda konusunda da ürünü en hijyenik bir şekilde bizim sunmamız lazım" şeklinde konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, "Şanlıurfa'mızda bir seferberlik ilan edildi. Bizler de bu eğitim seferberliğinde onların yanındayız, yaklaşık 1 ay sürecek. Bu eğitimler çerçevesinde işletmelerimiz inşallah eğitimlerini alıp daha iyi hizmet verecekler" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, esnafa yönelik yapılan bu eğitim çalışmalarıyla birlikte hem esnafın hem de Şanlıurfa'nın kazanacağını söyledi.

Açılış programına Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, ünlü Şef Ömür Akkor, Taştepeler Projesi Kazı Başkanı Necmi Karul, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. - ŞANLIURFA