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Sarayburnu Fatihleri boğazın buz gibi suyuna girdi, İsrail'i protesto etti - Son Dakika
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Sarayburnu Fatihleri boğazın buz gibi suyuna girdi, İsrail'i protesto etti

'Sarayburnu Fatihleri', Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için kendilerini boğazın buz gibi sularına bırakarak, İsrail'i protesto eden basın açıklaması yaptılar.

Sarayburnu Fatihleri boğazın buz gibi suyuna girdi, İsrail\'i protesto etti
24.12.2023 - 11:55,
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'Sarayburnu Fatihleri', Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için kendilerini boğazın buz gibi sularına bırakarak, İsrail'i protesto eden basın açıklaması yaptılar.

Fatih Sarayburnu'nda yaz kış demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için boğazın buz gibi sularına atladı. 'Sarayburnu Fatihleri' suya girmeden önce yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e saldırılarından bahsettikten sonra 'Dünyada Barış, Savaşa Hayır' diyerek İsrail'i protesto etti. Grup, aynı basın açıklamasında Kuzey Irak'ta şehit olan Türk askerlerini yad ettiler. Terörü de lanetleyen Sarayburnu Fatihleri, ardından protestolarını gerçekleştirmek için üzerlerinde Türk bayrakları olan tişörtlerle kendilerini boğazın soğuk sularına bıraktılar.

"Bütün Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimize rahmetler diliyorum"

Yüzücü Yüksel Sönmez, "Bütün Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimize rahmetler diliyorum, 12 canımız gitti. Bu canlarımızın annelerine, babalarına Cenabı Allah'tan sabırlar diliyorum. Cenabı Allah, askerlerimizin bir daha şehit olarak gelmesini inşallah nasip etmez, kahrolsun PKK" dedi.

"Duruşumuz, amasız, fakatsız, lakinsiz, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaktır"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sinan Yardım ise, "Öncelikle Gazze'de Gazze halkının şahsında, insanlığa karşı vicdansızca, merhametsizce, hukuksuzca, ahlaksızca, soykırım işleyen, insanlığa karşı terör ve tedhiş içinde olan, devlet terörünü adeta bir hak olarak gören zalim İsrail devletini, onun zalim yöneticilerini, zalim askerlerini, zalim Siyonizm mümessillerini, en şiddetli bir şekilde, en samimi bir şekilde kınıyoruz, telin ediyoruz. Duruşumuz, amasız, fakatsız, lakinsiz, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaktır. Onlarla en yüksek duygular içinde dayanışma içindeyiz. Onlar için dua ediyoruz. Onlar için gözyaşı döküyoruz. Burada biz 12 ay, 365 gün boyunca yüzen arkadaşlarımızla bu duygular içinde, onlar için kulaç atmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bunlar yeter mi, tabii ki yetmez. Başta Kızılay olmak üzere ayırt etmeksizin sahaya yakın tüm sivil toplum örgütlerine düzenli olarak parasal yardımlar yapıyoruz. Bu vesileyle aşımızı, Gazzeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sarayburnu Fatihleri boğazın buz gibi suyuna girdi, İsrail'i protesto etti - Son Dakika


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