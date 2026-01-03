Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı - Son Dakika
Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

03.01.2026 17:19  Güncelleme: 17:22
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Beyazın Altında Saklı Destan' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla, vatana adanmışlığın abidesi olarak tarihe geçen Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenledi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, vatan uğruna canlarını feda eden 75 bini aşkın Sarıkamış şehidi rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Program, Mehteran mini konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Sarıkamış Harekatı'nı anlatan kısa video gösterimi ise salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış'ın bir yara olduğunu söyleyerek, aziz şehitleri anmak için burada toplandıklarını kaydetti. Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirilen alimler ve veliler şehri Kayseri'nin Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kayseri Lisesi'nin mezun veremeyen şehitlerin olduğu bir şehir olduğunu hatırlattı. Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk Bayrağı'na sahip çıkacaklarını belirterek, İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?" dizesini, gençlerle birlikte okudu. Başkan Büyükkılıç, Sarıkamış şehitlerini andığı konuşmasında, şunları söyledi;

"Bugün Kayseri'de, Anadolu'nun kadim bir şehrinde, ama kalbimizi Sarıkamış'a çevirerek bir aradayız. Beyazın altında kalan bir acıyı değil, beyazın altında saklı kalan bir destanı hafızalarımıza yeniden emanet etmek için toplandık. Sarıkamış; sadece bir askeri harekatın adı değildir. Sarıkamış; bir milletin vatan için üşümeyi göze aldığı, ölümü değil, teslim olmayı reddettiği yerdir. O gün, eksi 39 derecede Mehmetçik yalnızca silah taşımıyordu. O gün Mehmetçik, milletin onurunu, bayrağın namusunu, istiklalin duasını omuzlarında taşıyordu. Üzerlerinde belki kalın paltolar yoktu ama yüreklerinde iman vardı. Ayaklarında sağlam çizmeler yoktu belki ama ardında bir milletin duası vardı. ve işte bu yüzden, kar onların üzerine yağarken onlar tarihin üzerine yürüdüler. Sarıkamış'ta donan bedenler değil, dirilen bir ruh vardır. Sarıkamış'ta susan tüfekler değil, sonsuzluğa konuşan bir vatan sevgisi vardır. Bugün bizler, sıcak evlerimizde oturabiliyorsak, özgürce konuşabiliyorsak, bu ay yıldızlı bayrak göklerde dalgalanıyorsa, biliniz ki bunun bedeli Allahuekber Dağları'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'de canla ödenmiştir. Unutmayalım, unutturmayalım."

75 bini aşkın Mehmetçiğin bir an bile tereddüt etmeden vatan toprağını kendi canına siper ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şehitlerin geri dönmeyi düşünmediklerini, onların dönmeyi değil, gerektiğinde canlarını vermeyi seçtiklerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, zaman zaman duygulandığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Gençler, Sarıkamış'ı sadece bir tarih olarak görmeyin. Sarıkamış, sizlere bırakılmış bir emanet, omuzlarınıza yüklenmiş bir sorumluluktur. O emanet; vatanı sevmek, birliği korumak, bayrağı yere düşürmemektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün Kayseri'de, Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde yetişen siz gençler, işte bu ruhun yaşayan temsilcilerisiniz. Sizleri bize emanet eden ailelerinize minnet duyuyoruz. Bizler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihini bilen, şehidini unutmayan, emanetine sahip çıkan bir gençlik için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; milletler, hatırladıkları kadar yaşar. Unutanlar silinir, hatırlayanlar kök salar. Bu millet, Sarıkamış'taki, Çanakkale'deki ve tüm şehitlerimizi asla unutmayacak. Bu duygu ve düşüncelerle; Sarıkamış'ta beyazın altında kalan ama tarihin vicdanına kazınan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ne mutlu vatanı için can verenlere Ne mutlu Sarıkamış'ta destan yazanlara Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne mutlu Türk'üm diyene"

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nin milli ve manevi değerleri yaşatma misyonuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine vurgu yaparak bu tür programların gelecek nesiller için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Anma programında Sarıkamış temalı şiir konseri, müzik konseri ve 'Karın Beyaz Sessizliği' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Sarıkamış'ta yaşanan acı, fedakarlık ve kahramanlıkların sahneye taşındığı gösteriler izleyenleri derinden etkiledi. Başkan Büyükkılıç'a programda, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları da eşlik etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

