Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Su faturalarında indirim yapılacak

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin merkezin yüzde 80'inin içme suyunun Tarsus'tan cazibe yoluyla geldiğini ve bu nedenle yüksek elektrik faturasının da su faturalarına yansıtıldığına dikkat çekerek, "Kısa süre içerisinde Pamukluk Barajı'ndan cazibeyle su gelecek ve bir ilave elektrik enerjisi ödemeyeceğiz. Bunu sağladığımız zaman direkt faturalara yüzde 30-35 oranında indirim yansıyacak" dedi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda 6 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni logosunun su renginin de MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu olması ve 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurulu Faaliyet Raporunun görüşüldüğü maddede mevzuat gereği Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan yönetti.

"Hiçbir belediye başkanı kamu hizmetlerinde kar amacı gütmez"

MESKİ'ye ilişkin gelen soruları yanıtlamak için söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su faturalarına gelen eleştiriler hakkında konuştu. Mersin merkezin yüzde 80'inin içme suyunun Tarsus'tan cazibe yoluyla geldiğini ve bu nedenle yüksek elektrik faturasının da su faturalarına yansıtıldığına dikkat çeken Seçer, "Tabi ki mevcut su fiyatlarının daha aşağısında su temini sağlamak isteriz. Hiçbir belediye başkanı hizmet ulaştırırken, bedel ödenen ücretlerde bir ticari kafayla düşünmez, kamu hizmetleri kar amacı gütmez. Kamu hizmetleri kamu yararına yapılan hizmetlerdir. Bazı hizmetlerde hizmetin bedelini alırsınız. Öyle hizmetler var ki o hizmetlere sübvansiyon yaparsınız" diyerek, ulaşımda ve su faturalarında bu sübvansiyonu yaptıklarını ve sosyal politikalardan MESKİ'ye aktarım yapamayacaklarını kaydetti.

"Pamukluk Barajı'ndan cazibe ile su gelince maliyetler yüzde 30-35 azalacak"

Seçer, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 2016 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve MESKİ yönetimiyle imzaladığı protokolün uygulanması halinde faturaların daha düşük olacağını söyleyen Seçer, "Hiçbir sular idaresi kurumu kendi öz gelirleriyle şirketi sürdüremez, sürdürülebilir değildir. Sağladığınız bir birim hizmetin maliyeti vatandaştan tahsil ettiğiniz bedele göre daima yüksek. Eğer ki sular idaresi uygun vadeli, uygun maliyetli krediler bulmazsa, hatta hibe kredilere ulaşamazsa yatırım yapamaz. Kanalizasyon sokağa akar, temiz içme suyuna erişim gecikir, hiçbir yatırım yapamaz. Çünkü parası buna yetmez" dedi. MESKİ'nin vatandaştan topladığı su bedeli dışında herhangi bir gelirinin olmadığını söyleyen Seçer, "Kısa süre içerisinde Pamukluk Barajı'ndan cazibeyle su gelecek ve bir ilave elektrik enerjisi ödemeyeceğiz. Bunu sağladığımız zaman direkt faturalara yüzde 30-35 oranında indirim yansıyacak" diye konuştu.

"Bunlar su faturalarının azalmasına neden olacak yatırımlar"

Seçer, Mersin genelinde hayata geçirdikleri ve geçirecekleri kanalizasyon, atıksu arıtma, içme suyu ve alt yapı çalışmalarının tümünün 156 milyon avroluk finansman paketinin içinde yer aldığından bahsederek, "Bunlar zaman içerisinde MESKİ'nin daha da güçlenmesine, düzene girmesine, maliyetlerinin düşmesine ve su faturalarının azalmasına neden olacak yatırımlar" ifadesini kullandı.

"Teknolojik yatırımlar bizde kayıp kaçağı önlüyor ve su tasarrufunu sağlıyor"

Yaptıkları içme suyu yatırımlarının da Anamur'dan Tarsus'a kadar kredisiz yapıldığını ifade eden Seçer, "5 yıldır her tarafta MESKİ şantiye gibi çalışıyor. Bunları kendi öz gelirleriyle yapıyor. Bu teknolojik yatırımlar bizde kayıp kaçağı önlüyor ve su tasarrufunu sağlıyor. Hem suyun çalınmasını hem de zayi olmasını önlüyor. Çünkü nerede ne arıza var, nerede suyunuz çalınıyor görüyorsunuz. Çok yüksek oranlarda kayıp-kaçak oranı. Yani her sisteme giren suyun emin olabilirsiniz yarısından fazlası çalınıyordu. Kaçak kullanım çalmaktır, suyu çalmaktır, diğerinin hakkına tecavüz etmektir, su sıkıntısıdır. Özellikle yaylalarda yasa dışı kullanımlar su sıkıntısıdır. Su değerlidir, önemlidir. Bunun da bilincinde olduğumuzu bilmenizi isteriz" şeklinde konuştu.

Kendi yönetimlerinden önce MESKİ bünyesinde birçok önemli yatırımın yapılmadığına vurgu yapan Başkan Seçer, "Kimse zaten üzerine suç elbisesini giymek istemiyor. MESKİ'de çok önemli deformasyonlar, tahribatlar vardı. Abone sistemi allak bullaktı. Neleri çıkarttık, nelerle uğraştık, hepsini bir düzene koyduk. Doğru dürüst bir çalışma ofisi yoktu. Silifke Caddesi'ne o binayı MESKİ için yaptık" dedi. Başkan Seçer, artık vatandaşların tertemiz bir ortamda işlemlerini hızlı bir şekilde yaptığına değinirken yapılan yeni teknolojik yatırımlar sayesinde birçok işin dijital ortamda yapılabildiğini söyledi.

"MESKİ'ye bir kurum hüviyeti verdik"

Yıllar önce yapılan kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının birçoğunun demode olduğunu ve tüm bunları yenilemeleri gerektiğini kaydeden Seçer, "Kimse, 'burada ne oluyor' dememiş. Bizim dönemimizde Mersin alt yapısının MR'ını çektik. Yeni teknolojik yöntemlerle altyapıyı kırmadan, dökmeden, kazı yapmadan, ilave maliyetlere gereksinim duymadan temizlemeye başladık. Bunları ilave maliyetlere gereksinim duymadan son teknoloji ile yaptık. Bugüne kadar bunu kimse yapmadı. Türkiye'de de bunu yapan birkaç belediyeden bir tanesidir Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi. Bunların maliyetleri tamamen MESKİ'nin öz gelirleri ile ödenmiştir. MESKİ'ye bir kurum hüviyeti verdik. Bunun da bedelini tabi ki ödemek zorundasınız. Bunu da ödedik" diye belirtti.

"MESKİ ilçe belediyelerinin evsel atık tahsildarı değil"

Evsel atık vergisinin ilçe belediyeleri adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığına değinen Başkan Seçer, bunun da vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığını düşünmesine neden olduğunu söyledi. "Evsel atık bedeli ilçe belediyelerine gidiyor. 'Faturalar çok kabarık geliyor' diyorlar ancak bunun ÇTV'si var, KDV'si var. Maliyeye giden ya da diğer kurumlara giden vergi kalemleri var. Bunlar da bizi yoruyor, faturayı kabartıyor. Biz bu uygulamayı geçtiğimiz dönem başlattık onu da ifade edeyim. Şimdi arkadaşlarımız mevzuatı inceliyorlar. Mümkünse meclisin de takdirine sunacağım. İlçe belediyeleri artık siz kendi evsel atık bedellerinizi kendiniz toplayın. Yasa koyucu böyle bir şey yapmış beni tahsildar tayin etmiş. MESKİ ilçe belediyelerinin evsel atık tahsildarı değil. Lütfen siz de bana yardımcı olun. Önümüzdeki günlerde meclisin huzuruna bu konuyu getireceğiz ve artık MESKİ'nin bu işlerden azat edilmesini meclisten istemek durumundayız" dedi. Başkan Seçer, MESKİ'nin birçok ücretinin ilçe belediyelerinin aldığı ücretlerden daha düşük olduğunu da vurguladı.

"Su standartlarını; kalite, arz ve temin yönünden sağlıyoruz"

Başkan Seçer, Mersin'in coğrafi özelliklerinin farklı oluşunun yapılan yatırımların maliyetini etkilediğini bunun da kurum giderlerini artırdığını belirtti. Kurum giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Seçer, içme suyunun standartlara uygunluğu konusunda da "Bizim standart ve süreklilikte herhangi bir sıkıntımız yok. Su ulaştırdığımız yerlerde kalite yönünden de temin yönünden de arz yönünden de su standartlarını sağlıyoruz. Bizim çok değerli bir laboratuvarımız var. Su analizleri konusunda arkadaşlarımız su kalitesi ile ilgili de denetimlerini yerine getirirler" ifadelerini kullandı.

MESKİ'nin SCADA sisteminin birçok problemi çözen teknolojik bir yatırım olduğunu söyleyen Seçer, hizmet götürülen bölgelerde sondaj suyu olmasının, otomatik klorlama ya da kaçak kayıp oranlarının nispeti gibi tüm faktörlerin içme suyu standartlarının uygunluğunun sağlanması konusunda da kuruma artı veya eksi avantajlar sağladığını kaydetti. - MERSİN