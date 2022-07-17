Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı - Son Dakika
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Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı

17.07.2022 10:57

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından "Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı" başlığıyla düzenlenen, basın özgürlüğü adalet ve demokrasi konularının ele alındığı söyleşilerin ilki yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yurttaşları yaz boyunca sürecek söyleşilere davet etti.

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından "Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı" başlığıyla düzenlenen, basın özgürlüğü adalet ve demokrasi konularının ele alındığı söyleşilerin ilki yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yurttaşları yaz boyunca sürecek söyleşilere davet etti.

Sığacık Kaleiçi'nde 15 Temmuz Cuma Günü yapılan ve KRT TV ekranlarında canlı yayınlanan söyleşiye Zafer Arapkirli, Elfin Tataroğlu ve Mustafa Hoş konuk oldu. Moderatörlüğünü Çiğdem Akdemir'in yaptığı ve "İlk Yüzyılda Adalet ve Demokrasi" başlığı ile düzenlenen ikinci gün söyleşisinde, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Türkiye'de adalet ve demokrasinin içinden geçtiği dönemi anlattı. Dinleyici olarak katılan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sahneye davet edilmesi üzerine adalet ve basın özgürlüğüne ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Söyleşilere CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AMACIMIZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MESAJI VERMEK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, basın özgürlüğü mesajı vermek istediklerini belirterek, "Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı başlıklı söyleşi serisini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu seriye basın özgürlüğü ile başlayıp adalet ve demokrasi ile devam edeceğiz. Demokratik bir Türkiye için basın özgürlüğünün belki de birinci koşul olduğu mesajını vermek istiyoruz" dedi.

"GAZETECİLİK MESLEK ONURU AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Gazetecilik mesleğinin korku ve baskı ile yıldırılmaya çalışıldığını belirten Başkan Yetişkin, şunları söyledi:

"Gerçeklerin ve doğruların yüksek sesle söylenemediği, yalanın gerçekmiş gibi yaşandığı bir ülkede demokrasiden ya da herhangi bir demokratik değerden bahsedebilir miyiz? Hayır, bahsedemeyiz. Bugün hala gerçeklerin peşindeysek, hala 'Hayır, size inanmıyoruz' diyorsak bu hem Türkiye basınının sağlam bir gelenek üzerine kurulmasından hem de ne olursa olsun vazgeçmeyen onurlu gazetecilerimiz sayesindedir. Gazeteciliğin meslek onuru ayaklar altına alınmaya, her gün korku ve baskı ile yıldırılmaya çalışılsa da onurlu gazeteciler biliyor. Bu halkın gerçekleri hak ettiğini, onların gideceğini ve demokratik bir Türkiye için özgür basının hala dimdik ayakta olacağını biliyorlar."

"SEFERİHİSAR'A HASAN TAHSİN GAZETECİLER PARKI'NI AÇACAĞIZ"

İlçede Hasan Tahsin Gazeteciler Parkı'nı açacaklarını belirten Başkan İsmail Yetişkin, şöyle devam etti:

"Sevgili dostlar, siz Hasan Tahsin'in meslektaşları, biz de hemşerileriyiz. Tıpkı Hasan Tahsin'in kurtuluş mücadelesini başlattığı gibi siz de ülkemizin karanlıktan aydınlığa çıkması için çok mücadele ettiniz ve etmeye de devam ediyorsunuz. Bunun için çok da bedeller ödediniz. Gün geldi işinizi, özgürlüğünüzü, sağlığınızı kaybettiniz. Ama inandığınızı yazmaktan, söylemekten, yaşamaktan vazgeçmediniz. Hasan Tahsin, şehadetinin 100. yılında bile hala hepimizin yüreğinde. İstedik ki sizden bir hatırayı gelecek nesillere taşıyalım. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Seferihisar'da yapmak istediğimiz Hasan Tahsin Gazeteciler Parkı'nda sizleri de ölümsüzleştirmek istedik. Şimdi arkadaşlarım sizlerden el izlerinizi alacak. Biz de bu izleri gururla parkımızda sergileyeceğiz."

"DEMOKRASİ SEFERBERLİĞİ BİZİ BEKLİYOR"

Söyleşilerin ve katılımın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Yetişkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaleiçi söyleşilerimiz 12 Ağustos'a kadar adalet ve demokrasi, ekonomi, ifade-inanç özgürlüğü, kültür sanat ve mizah, edebiyat, göç politikaları ve tarım temaları ile devam edecek. Türkiye'nin 2. yüzyılına girerken bir seferberlik bizi bekliyor. Bunun adı demokrasi seferberliği. Bu söyleşiler ile Seferihisar için ilk ateşi yaktık. Bu sebeple tüm halkımızın sahiplenmesi ve katılması çok önemli. Herkesi 12 Ağustos'a kadar cuma ve cumartesi günleri söyleşilerimize bekliyorum."

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Kaynak: ANKA

Seferihisar, Demokrasi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı - Son Dakika
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