Şehit Burak İbbiği’nin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit Burak İbbiği’nin adı parkta yaşatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Burak İbbiği’nin adı parkta yaşatılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Burak İbbiği’nin adı parkta yaşatılacak
Haber Videosu

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin adı, Çorum’da ailesinin evinin yanında bulunan parkta yaşatılacak.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı, Çorum'da ailesinin evinin yanında bulunan parkta yaşatılacak.

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı, ailesinin Çorum'daki evinin yanındaki parka verildi. Çorum Belediyesi tarafından yenilenerek şehidin ismi verilen park, düzenlenen törenle açıldı. Tören öncesinde İbbiği için Ertuğrul Gazi Mescidi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Açılış töreninde ise Kur-an'ı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra park dualarla açıldı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bu park onun adını inşallah mahallesinde yaşatacak. Çocuklarımız burada eğlendikçe Burak ağabeylerinin kahramanlığını soracaklar, merak edecekler. Bütün parklar çok kıymetli. Yeşil alan bir şehir için, bir mahalle için çok kıymetli ama şehidimizin adının verilmesi ve evinin hemen arkasında bulunuyor olması bunu daha da özel kılıyor" dedi.

"38 tane şehidimizin ismini an itibarıyla parklarımızda yaşatıyoruz"

Çorum'da 38 adet parkta şehitlerin isimlerinin yaşatıldığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye canını ortaya koyan gazilerimiz sayesinde bu günleri görüyor, birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde bu anları paylaşıyoruz. Dün Malatya'daki elim helikopter kazasıyla şehit olan şehitlerimizi de minnet, şükran ve vefayla anıyorum. Mekanları cennet olsun, makamları yüce olsun. Birçok parkı olan, yeşil alanları bolca olan bir belediye olarak en çok da parklarımıza şehit isimlerini vermek istiyoruz. 38 şehidimizin ismini parklarımızda yaşatıyoruz. Parkımızda bütün oyun gruplarını, kameraları, bankları, şehir mobilyalarını, sert zeminleri tamamen yeniledik. Şehidimize yakışacak hale getirmiş olduk. Hem mahalle sakinlerimize hayırlı olsun hem de yavrularımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Gururlu olduğunu ifade eden şehidin babası Rüştü İbbiği, "Gururluyum. Şu an biraz hüzünlendim. Yavrumuzun senesi doldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve bizlere de sabrı cemil diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, kurum müdürleri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Astsubay ÜstçavuşYerel HaberlerÇorumYerelSon Dakika

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
17:43
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor
Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 18:00:13. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Burak İbbiği’nin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android