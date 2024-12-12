Şehit cenazesi sırasında konserli anıt açılışı yaptılar - Son Dakika
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Yerel

Şehit cenazesi sırasında konserli anıt açılışı yaptılar

Şehit cenazesi sırasında konserli anıt açılışı yaptılar

Rize'nin Çayeli ilçesinde şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için cenaze namazı kılınırken, aynı saatlerde 43 kilometre uzaklıktaki Fındıklı ilçesinde CHP'li belediye tarafından konser eşliğinde anıt açılışı gerçekleştirilmesi tepki çekti.

12.12.2024 11:35  Güncelleme: 11:43
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Rize'nin Çayeli ilçesinde şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için cenaze namazı kılınırken, aynı saatlerde 43 kilometre uzaklıktaki Fındıklı ilçesinde CHP'li belediye tarafından konser eşliğinde anıt açılışı gerçekleştirilmesi tepki çekti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye tarafından 7-10 Aralık tarihleri arasında 'Haklar Sempozyumu' düzenlendi. Düzenlenen programın son günü olan 10 Aralık Salı günü ise Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu tarafından seslendirilen Türk halk müzikleri ve hareketli parçalar eşliğinde 'İnsan Hakları Anıtı'nın açılışı yapıldı. Etkinliğin saatinin 9 Aralık'ta Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki cenaze töreni ile aynı saatlere denk gelmesi tepki ile karşılandı. Çayeli ilçesinde şehit cenazesi varken, 43 kilometre uzaklıktaki Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyenin bu tavrı eleştirilerin odağı oldu. İlk önce Çayeli'nde şehidin cenaze törenine katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, daha sonra açılışa katılmak üzere Fındıklı ilçesine gitti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal'ın da katıldığı programın sonunda şehit için taziyede bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, açılışta 'unuttuğunu' ifade ederek, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler ve şehit ailelerine sabır diledi. Çervatoğlu, "Bir şey söyleyeceğim. Unuttum açılışta. Daha dün bilim ve tekniği dinlemeyenlerin, doğayı talan edenlerin, sadece rant uğruna yatırım yapanların uyguladığı bu açık cezaevi yolunda 4 yurttaşımızı kaybettik. Ailelerine sabır diliyorum. Bir de Isparta'da iki helikopter çarpıştı. Yitirdiğimiz askerlerimizden bir tanesi de Çayelili. Tüm ailelere sabır diliyorum" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit cenazesi sırasında konserli anıt açılışı yaptılar - Son Dakika


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