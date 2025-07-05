Şehit orman işçisi Ragıp Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale sırasında ağır yaralanan ve 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden orman işçisi 39 yaşındaki Ragıp Şahin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin'in, Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Şehit orman işçisinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, yerel yetkililer, şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

Feryatları yürek dağladı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından cenaze aracından indirilip şehidin tabutuna sarılan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi Nazire Şahin, çocukları Emir ve Sude ile annesi Sabriye Şahin'in feryatları yürek dağladı.

Kiraz Çatak Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ragıp Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. - İZMİR