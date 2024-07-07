Şehit padişah Kosova'da yad edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit padişah Kosova'da yad edildi

Geniş Video İzle

Osmanlı Sultanı 1. Murad Hüdavendigar, şehit edilişinin 635'inci yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma törenine Kosova ve Türkiye'nin yanı sıra diğer Balkan ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende yaptığı konuşmada geçmişimizi anmak ve saygı göstermek adına bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

07.07.2024 12:58  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit padişah Kosova'da yad edildi

1. Murad Hüdavendigar şehadetinin 635'inci yılında anıldı

BURSA - Balkan Fatihi Osmanlı Sultanı 1. Murad Hüdavendigar, şehit edilişinin 635'inci yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen tek padişahı olan Sultan 1. Murad için iç organlarının gömülü olduğu Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Osmangazi Belediyesi'nce bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen anma törenine, Kosova ve Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'ten çok sayıda davetli katıldı. Avrupa'nın kapılarını Türklere açan Murad Hüdavendigar'ı anma töreni öncesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti.

Anma törenine Başkan Aydın'ın yanı sıra; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TİKA Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Milletvekilleri Fidan Brina Jilta ile Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Obiliç Belediye Başkan Yardımcısı İbuş Myekiçi, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murad Hüdavendigar'ın savaş meydanında şehit düşmeden önce yaptığı dua, Türkçe ve Arnavutça olarak okundu.

"Geçmişimizi anıyor, unutmuyor ve saygı gösteriyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmanlı Cihan Devleti'nin Bursa'da kurulup daha sonra dünyaya hükmettiğini belirterek, savaşta şehit düşen tek Osmanlı padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar'ı vefatının 635'inci yılında Kosova'daki türbesinde andıklarını söyledi. Sultan Murad için her yıl Kosova ve Bursa'daki türbeleri başında anma programları düzenlendiğini hatırlatan Başkan Aydın, "Geçmişini gerektiği gibi yad edemeyenler, geleceklerini istedikleri gibi inşa edemezler. Biz de hem geçmişimizi anmak, ecdadımıza gereken saygıyı göstermek adına Osmangazi Belediyesi olarak 19 yıldır bu etkinlikleri sürdürüyoruz. İnşallah, bundan sonra da daha geniş katılımlarla bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Farklı bölgelerden anma törenine katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı anma törenini geleneksel bir etkinlik haline getirmesinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sultan Murad Hüdavendigar, böyle bir anmayı ve buluşmayı fazlasıyla hak eden, tarihte çok önemli bir dönüm noktası olan olayın kahramanıdır. Bursa'da kurulan Osmanlı Devleti'nin imparatorluğuna dönüşmesini sağlamıştır. Osmanlı'nın omurgasını oluşturan Balkanlar ve Rumeli için çok önemli olan Sultan Murad Han'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da yaptığı konuşmada, "Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın Kosova'daki şehadeti, Osmanlı hakimiyetinin Balkanlar'daki etkisinin güçlenmesine ve bu topraklarda Türk varlığının ve kültürünün pekişmesine vesile olmuştur. Kosova Türkleri, Osmanlı döneminden günümüze kadar barışın, adaletin ve kültürel zenginliğin savunucusu olmuştur. Ecdad yadigarı topraklarda anavatanımızın destekleriyle güçlü Kosova Türk toplumunu yaşatmaya, kimliğimizi, dilimizi, bayrağımızı ve değerlerimizin bütününü geleceğe taşımak ve tüm toplum fertlerimizle birlikte canlı tutmak için sayısız çalışma, etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz" diyerek programı düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım da her yıl düzenlenen anma programlarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Erkan Aydın, Osmangazi, Türkiye, Osmanlı, Kosova, Aydın, Kültür, Etkinlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit padişah Kosova'da yad edildi - Son Dakika


12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:11 Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:12 Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 13:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit padişah Kosova'da yad edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement