Bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin şehit ettiği veteriner hekim, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin şehit ettiği veteriner hekim, son yolculuğuna uğurlandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 14:32

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de aracını gasp edip şehit ettikleri Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de aracını gasp edip şehit ettikleri Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı cenazede şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerini teselli etti. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde şehidin 6 aylık oğlunun her şeyden habersiz etrafında olan biteni izlemesi ise görenleri kahretti.

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Ankara'da dün sabah meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan'a ait olduğu, teröristlerin Bozlağan'ı yakın mesafeden ensesinden silahla vurup şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri ortaya çıkmıştı.

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24 yaşındaki Veteriner Teknisyeni Mikail Bozlağan, memleketi Develi ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Avlağa Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazede şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ramazan Bozlağan da gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf da annesinin kucağında olup biteni izledi.

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Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeden kareler:

İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin kimliği belli oldu
Kaynak: İHA

Kayseri, Ankara, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin şehit ettiği veteriner hekim, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin şehit ettiği veteriner hekim, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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