Şehit Babası: 'Her Gün Acı Çekiyoruz' - Son Dakika
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Yerel

Şehit Babası: 'Her Gün Acı Çekiyoruz'

Şehit Babası: \'Her Gün Acı Çekiyoruz\'

Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2015 yılında şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, her gün acı çektiklerini söyledi.

06.09.2024 11:22  Güncelleme: 11:26
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Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2015 yılında şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, her gün acı çektiklerini söyledi. Çelikcan, "Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorlar, hem de bu ülkeye kurşun sıkıyorlar. Biz bunlar yüzünden her gün acı çekiyoruz. Onlar bu görevlerde olduğu sürece PKK, şehit ailelerine her gün kurşun sıkıyor. 'PKK, Türkiye'yi tükürüğü ile boğar' diyen adam şimdi belediye başkanı" diye konuştu.

Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın ailesi, şehit yarbayın da kabrinin bulunduğu Hamitler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Oğullarının ölüm yıl dönümünde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Okunan duaların ardından İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan baba Niyazi Çelikcan, sözün bittiği yerde olduklarını söyledi. Baba Çelikcan, "Bizler vatanı, milleti, bayrağı için yaşıyoruz. Bizler vatansever olarak yetiştik ve yetiştirildik. Benim yavrum, Dağlıca'ya görevi çıktığında 'gitme' dedim. 'Bizim kendi iş yerimizde gel çalış' dedim ama 'ben devletime, vatanıma ve milletime hainlik yapamam. Vatanın her karesi bize şehitlerin emanetidir. Biz de onların yolunda gitmek mecburiyetindeyiz. Devletim beni özel yetiştirdi' diyerek gitti. Şehit olarak geri geldi. 9 yıl geride kaldı" dedi.

"Bunlar yüzünden her gün acı çekiyoruz"

O günden bugüne kadar yapılan operasyonlara rağmen terör örgütünün durmadığını belirten Çelikcan, "Ama inşallah bu operasyonlarla PKK'nın kökü kazınır, zürriyetleri bile kalmaz. Bizim temennimiz budur. Bunların neyin peşinde olduğunu anlayamıyorum. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorlar, hem de bu ülkeye kurşun sıkıyorlar. Biz bunlar yüzünden her gün acı çekiyoruz" diye konuştu.

"PKK, Türkiye'yi tükürüğüyle boğar diyenler, şimdi belediye başkanı"

Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın milletvekiliyken dediği "PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar" sözünü hatırlatan şehit babası Çelikcan, "Bunun GBT'si yok mu? Bunu neden oraya getiriyorsunuz. Beni yolda giderken polis çevirip GBT sisteminden ne olduğumu görüyor. Onlar bu görevlerde olduğu sürece PKK, şehit ailelerine her gün kurşun sıkıyor. PKK, Türkiye'yi tükürüğüyle boğar diyen adam şimdi belediye başkanı. Bu ülkenin parasıyla besleniyor. Hem de kurşun sıkıyorlar. Bunlar esas bizi yaralıyor. Bu vatan, millet, bayrak bizimdir. Vatanını sevmeyen, bayrağını sevmeyen özgürlüğünü alabilir mi? Savaştan kaçanları görüyorsunuz. Onların özgürlüğü var mı? Bizler onlar gibi de olamayız. Bizleri hiçbir devlet almaz. Bizler de hiçbir yere sığmayız. Biz de hiçbir gitmeyiz. Ben 70 yaşındayım. Vatanım için o askerin önünde kalkanlık yapar yine gitmeyiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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