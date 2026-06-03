Ankaralı Çiftin Yozgat'ta Organik Çilek Başarısı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara'dan Yozgat'taki köye yerleşip, organik tarıma başlayan Gül-Gökhan Akyol çifti, iki dönümlük arazide çilek üretimine başladı. Geçen yıl doğal afetler nedeniyle ürün alamayan, bu yıl ilk hasadı gerçekleştiren çift, tarımsal üretimden büyük kazanç sağlamaktan çok bölge halkına örnek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Ankara'da 43 yıllık yaşamlarının ardından 2021 yılında koronavirüs salgınından korunabilme amacıyla için Yozgat'ın Sorgun İlçesi Bahadın Beldesi'ne yerleşen Gül-Gökhan Akyol çifti, inşaat sektöründeki iş hayatlarının yanı sıra tarımsal üretime yöneldi.

Önce baba evinin bahçesinde organik domates üretimi denemesi yapan Akyol çifti, ilçe tarım müdürlüğü tarafında hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi tarafından desteklenen çilek üretim projesinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulundu.

Akyol çifti, bölgede çilek yetiştiriciliğine olan talebi karşılamak, sezon dışında çilek üretimi yaparak gelir elde etmek, çilek yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış çiftçiler oluşturmak, tarımsal üretimde bilimsel yaklaşımların yaygınlaştırılması, kadın işgücünün ekonomiye kazandırılması ve kalkınmaya sürdürülebilir bir katkı sağlamak amaçlı projeden destek aldı.

Geçen yıl kurdukları iki ayrı çilek bahçesinden, sel, dolu, don gibi doğal afetler nedeniyle bir kilo dahi ürün alamayan Akyol çifti, bu yıl iki dönümlük alanda organik çilek hasadına başlamasıyla yoğun taleple karşılaştı.

Çilek bahçesinde kendiliğinden yetişen yabani sarımsağın haşereleri ve yabani hayvanları uzak tuttuğunu, yabani sarımsağın doğal mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Gül Akyol, bahçedeki doğal sarımsakları koparmadıklarını söyledi.

"KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE BİZİM BÜTÜN HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"

43 yıldır Ankara'da yaşarken 6 yıldır Yozgat'a bağlı Bahadın Beldesi'nde yaşamlarını sürdürdüklerini kaydeden Gül Akyol, koronavirüs ile hayatlarının değiştiğini, tarımsal üretim yapmaya başladıklarını söyledi.

Gül Akyol, şunları söyledi:

"Hayallerimizi gerçekleştirmeye başladık diyelim. Deniyoruz. Bu ikinci bahçemiz, ilkini sel aldı gitti. Burayı düzene koyabildik. Tam 4 Mayıs'ta bir yıl oldu bu bahçeye. İlk hasadımızı da dün yaptık, yıl sonuna kadar hasat alacağız. Burası tam iki dönüm. Bu projeden bizi Belediye Başkanımız Sami Eroğlu haberdar etti. İlçe tarımın düzenlediği çilek yetiştiriciliği ile ilgili proje var, KOP projesi diyorlar. Bize dönüm başına küçük bir meblağ karşılığında çilekleri, malç naylonları, damla sulama malzemeleri, gübre tankı vesaire hibe gibi geldi onları kullandık. Ekstra kendimizde bir şeyler aldık, sulama boruları yeterli değildi, biz de yatırım yaptık. Burayı çitlettik, kiraladık iki dönüm araziyi başladık. Bilmediğimiz sularda yüzüyoruz ama başardık gibi gözüküyor. Çilekte işçilik çok fazla. İşçilik sıkıntı, emek çok fazla. Sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. İlgilenmezseniz de ürün alamıyorsunuz. Talep çok fazla. Yozgat'tan, Sorgun'dan diğer yerlerden de talep oluyor ama biz bölge halkına öncelik veriyoruz. Çilek reçeli burada çok sevilen bir ürün. Herkes sırada bekliyor. Geçen sene de sıra olmuşlardı ama selden dolayı ürün alamadık. Bu sene hasada başladık. Yıl sonuna kadar da hasat yapacağız. Sorgun'dan arıyorlar. Yozgat'tan arıyorlar, geliyorlar. Sarıkaya'dan geliyorlar. Telefon edip buluyorlar bizi bir şekilde. Telefonumuzu, iletişim bilgilerimizi öğreniyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Pazar sorunu yok burada. Yapmak isteyen olursa biz bilgi birikimlerimizi hepsini aktarırız."

"AMAÇ ÇOK PARA DEĞİL"

Tarımsal üretim dışında inşaat ve sanatla da ilgilendiklerini dile getiren Akyol, "İnşaatla, sanatla uğraşan insanlarız. Bu motivasyonumuzu sağlıyor bizim. Amaç çok para değil. Tarımsal üretimi daha fazla yapma isteği, daha büyük alanlar yapma isteği bizde yok. Biz bunu yapıyoruz ki bölge halkına örnek olalım, alternatif ürünlerini yapabilsinler. Damla sulamalı üretim yapabilsinler. Değişik şeyler denesinler. Yapılabilir olduğunu görsünler. Yoksa ikimizin de kendi meslekleri var. Kendi değişik yeteneklerimiz var. Onlardan da para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EK BİR GELİR ELDE EDELİM DİYE KURDUK BURAYI"

Bahadın beldesinde doğan ve Ankara'da büyüyüp, iş hayatına atılan Gökhan Akyol da pandemi döneminde eşiyle Bahadın'a gelip, yerleştiklerini, beldede iş kurmak için çok düşündüklerini ve önce domates ektiklerini sonrasında da inşaat sektörüyle birlikte çilek bahçesi tesis ettiklerini söyledi.

Gökhan Akyol, "Büyük alanlar ekiyorlar ama genelde ürünler aynı tür ürünler, buğday benzeri şeyler. Burada farklı bir ürün çıkaralım. Örnek olalım da istedik. Bir yıldır yaptığımız çilek bu sene istediğimiz noktaya geldi. Ürünümüz şu anda güzel yeni yeni kızarıyor. Dün ilk kez satışını yaptık, topladık. Şu an memnunuz. Hem bölge halkına bir katkımız olsun hem de ek bir gelir elde edelim diye kurduk burayı. Alternatif ürünü olarak da umarım Yozgat bölgesinde çoğalır" dedi.

KOP projesiyle başladıkları projede İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Gökhan Akyol, "Organik gübre temin ettiler. Sadece organik gübre kullanıyoruz. Ayrıca hiçbir ilaç kullanmadık 2 yıldır. Kullanmayı da düşünmüyoruz. Herhangi bir hastalık girmedi şimdiye kadar. Girince de doğal yöntemlere bakacağız. Organik olmasının da amacı sağlıklı gıda yiyelim. Pestisit kalıntısı bırakmıyoruz ilaç atmayarak. Doğal olarak sağlıklı bir ürün çıkıyor ortaya" diye konuştu.