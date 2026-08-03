Yerköy'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerköy'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan

Yerköy\'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü'nde deprem riski nedeniyle yıkılan 8 derslikli Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu'nun yerine 4 derslikli okul yapılması planlanıyor. 25 köye hizmet veren bölgede köylüler, en az 8 derslikli, yemekhaneli ve kütüphaneli okul talep ediyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü'nde deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılan 8 derslikli Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu'nun yerine 4 derslikli okul yapılmasının planlanması köylülerin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 25 köyden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitim gördüğü bölgede vatandaşlar, yeni okulun en az 8 derslikli, yemekhane ve kütüphaneye sahip şekilde inşa edilmesini talep ediyor.

Hizmete 1992 yılında açılan Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu, incelemelerin ardından kullanım ömrünü tamamladığı ve deprem açısından risk taşıdığı gerekçesiyle yıkıldı. Yeni okulun yapımı için Yozgat Valiliği ile iş insanı Yaşar İşler arasında protokol imzalanırken, binanın çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilmesi planlandı. Ancak 8 derslikli okulun yerine 4 derslikli okul yapılacak olmasına köy halkı, dersliklerin yetersiz kalacağını savunarak tepki gösteriyor.

Eski Sekili Belediye Başkanı Halil Bacanak, okulun yalnızca Sekili'ye değil, çok sayıda köye hizmet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Okul bugüne kadar hizmet verdi. Daha sonra okulumuza çürük raporu verildi, güçlendirme yapıldı. Birkaç sene sonra tekrar çürük raporu verildi ve yıkımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, valiliğimizi de ziyaret ettik. Buraya 8 derslikli, yemekhanesi, kütüphanesi olan komple bir okul yapılsın istedik ama tasarruf genelgesi nedeniyle ve 4 derslikli okul Sekili'ye yeterli diye, 4 dersliğe düşürdüler. Bunu da iş adamı Sayın Yaşar İşler ben yapayım diye, protokolü imzaladı.

Oysa buraya 8 derslikli bir okulun yapılması daha uygun olurdu. Burası 24-25 köyün toplama merkezi, taşıma merkezi, o köyler ve Kırşehir'in 20 tane köyü bütün ticari alışverişini burada yapıyor. Gönül ister ki buraya 8 derslikli, yemekhanesi, kütüphanesi olan komple bir okulun yapılması. Zaten bu 24-25 köyde okul kalmadı. Sadece bir okulumuz kaldı. Buraya da örnek bir okul yapılmasını istiyoruz. Bu köylülerimizin talebi ve bizim talebimiz."

Sekili Köyü Muhtarı Sinan Keloğlu da, "Keşke 8 derslik olsa, yemekhanesi, kütüphanesi olan okulumuz olsaydı daha güzel olurdu. Ama elimizden gelen buydu. Yine de okulumuzun yapılmasına seviniyoruz. Olmamasından iyidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"4 DERSLİK KİFAYETSİZ KALIR"

Sekili köyü sakini Kıbrıs Gazisi Cengiz Kılıç, yaklaşık 13 yıl kadar okul aile birliği başkanlığı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu güçlendirme olayı 2 yıl evvel olmuş. Bundan bizim haberimiz olmadı. Bu okul yapılırken devletin 5 kuruş katkısı olmadı. En fazla vatandaş verdi ve o zamanın muhtarı İhsan Yazıcıoğlu tarafından yaptırıldı. Fakat başkanın dediği gibi 2 yıl evvel buraya çürük raporu verilmişti. Güçlendirilmişti. Güçlendirme de kolonlardan yapılmamış, duvarlardan yapılmış. Fakat kolonlar patlamış durumdaydı, yıktılar. Vali Bey'e de durumu anlattık. Milli Eğitim'e biz gitmedik ama başkan görüştü, durumu da izah etti. Biz valiye bunu tekrar izah ettik. 'Büyük ihtimal yapacağız' dedi. 'Sayın valim, eğer bu kurtarmıyorsa üçüne beşine de siz bakmayın' dedik. O da söz verdi 8 derslik yapılması için. 4 derslik kifayetsiz kalır. Başkanın söylediği gibi 26-28 köy buraya geliyor. Burası merkezi bir yer. 8 derslik değil, 10 derslik dahi bizim burayı kurtarmaz."

Kaynak: ANKA

Deprem, Sekili, Yozgat, Yerköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerköy'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed’ten acı haber Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:52
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokan bilirkişi raporu İfadede soruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:44:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yerköy'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.