Yerköy\'de Okul Tepkisi: 8 Derslik Yerine 4 Derslik Planına İsyan

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü'nde deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılan 8 derslikli Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu'nun yerine 4 derslikli okul yapılmasının planlanması köylülerin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 25 köyden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitim gördüğü bölgede vatandaşlar, yeni okulun en az 8 derslikli, yemekhane ve kütüphaneye sahip şekilde inşa edilmesini talep ediyor.

Hizmete 1992 yılında açılan Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu, incelemelerin ardından kullanım ömrünü tamamladığı ve deprem açısından risk taşıdığı gerekçesiyle yıkıldı. Yeni okulun yapımı için Yozgat Valiliği ile iş insanı Yaşar İşler arasında protokol imzalanırken, binanın çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilmesi planlandı. Ancak 8 derslikli okulun yerine 4 derslikli okul yapılacak olmasına köy halkı, dersliklerin yetersiz kalacağını savunarak tepki gösteriyor.

Eski Sekili Belediye Başkanı Halil Bacanak, okulun yalnızca Sekili'ye değil, çok sayıda köye hizmet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Okul bugüne kadar hizmet verdi. Daha sonra okulumuza çürük raporu verildi, güçlendirme yapıldı. Birkaç sene sonra tekrar çürük raporu verildi ve yıkımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, valiliğimizi de ziyaret ettik. Buraya 8 derslikli, yemekhanesi, kütüphanesi olan komple bir okul yapılsın istedik ama tasarruf genelgesi nedeniyle ve 4 derslikli okul Sekili'ye yeterli diye, 4 dersliğe düşürdüler. Bunu da iş adamı Sayın Yaşar İşler ben yapayım diye, protokolü imzaladı.

Oysa buraya 8 derslikli bir okulun yapılması daha uygun olurdu. Burası 24-25 köyün toplama merkezi, taşıma merkezi, o köyler ve Kırşehir'in 20 tane köyü bütün ticari alışverişini burada yapıyor. Gönül ister ki buraya 8 derslikli, yemekhanesi, kütüphanesi olan komple bir okulun yapılması. Zaten bu 24-25 köyde okul kalmadı. Sadece bir okulumuz kaldı. Buraya da örnek bir okul yapılmasını istiyoruz. Bu köylülerimizin talebi ve bizim talebimiz."

Sekili Köyü Muhtarı Sinan Keloğlu da, "Keşke 8 derslik olsa, yemekhanesi, kütüphanesi olan okulumuz olsaydı daha güzel olurdu. Ama elimizden gelen buydu. Yine de okulumuzun yapılmasına seviniyoruz. Olmamasından iyidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"4 DERSLİK KİFAYETSİZ KALIR"

Sekili köyü sakini Kıbrıs Gazisi Cengiz Kılıç, yaklaşık 13 yıl kadar okul aile birliği başkanlığı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu güçlendirme olayı 2 yıl evvel olmuş. Bundan bizim haberimiz olmadı. Bu okul yapılırken devletin 5 kuruş katkısı olmadı. En fazla vatandaş verdi ve o zamanın muhtarı İhsan Yazıcıoğlu tarafından yaptırıldı. Fakat başkanın dediği gibi 2 yıl evvel buraya çürük raporu verilmişti. Güçlendirilmişti. Güçlendirme de kolonlardan yapılmamış, duvarlardan yapılmış. Fakat kolonlar patlamış durumdaydı, yıktılar. Vali Bey'e de durumu anlattık. Milli Eğitim'e biz gitmedik ama başkan görüştü, durumu da izah etti. Biz valiye bunu tekrar izah ettik. 'Büyük ihtimal yapacağız' dedi. 'Sayın valim, eğer bu kurtarmıyorsa üçüne beşine de siz bakmayın' dedik. O da söz verdi 8 derslik yapılması için. 4 derslik kifayetsiz kalır. Başkanın söylediği gibi 26-28 köy buraya geliyor. Burası merkezi bir yer. 8 derslik değil, 10 derslik dahi bizim burayı kurtarmaz."