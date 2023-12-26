AKUT Ekipleri Afet Anında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Türkiye genelinde 2023 yılında 4 bin 784 insana ve bin 801 hayvana umut olan AKUT ekipleri, afet anında ihtiyaç duyanların imdadına yetişiyor. Kurtarma çalışmalarının yanı sıra eğitimlerde verdiklerini ifade eden AKUT Kocaeli Birim Başkanı Abdurrahman Eke, sel felaketi sırasında hayati önem taşıyan bilgileri paylaştı. Eke, "Sele yakalandıysak karşıdan karşıya geçmeyeceğiz, çukur alandaysak orayı terk edeceğiz, araç kullanıyorsak kesinlikle devam etmeyeceğiz. Selin ters istikametine yukarı taraflara kaçmaya çalışacağız" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye genelinde 2023 yılında 4 bin 696 operasyon gerçekleştirdi. Doğal afetlerde kaybolanların aranması ve kaza geçirenlerin kurtarılmasında aktif rol alan ekipler, birçok cana umut oldu. 20 yılı geride bırakan AKUT Kocaeli birimi ise geçen süreçte bin 96 insan ve 16 hayvanı bulunduğu zor şartlardan kurtardı.

O anlar kamerada

Deprem, yangın, sel gibi doğa olaylarının meydana geldiği afet bölgelerine giden ekipler, hızla kurtarma çalışmasına başlıyor. Bu anlar, zaman zaman ekiplerce kamera ile de kaydediliyor.

Yıkıntıların arasından insan da kurtardılar tavşan da

Deprem bölgesinde çekilen bazı görüntülerde, ekiplerin mikro kamera ile enkaz altında canlı aradığı, yeri tespit eden ekiplerin hızla hareket geçerek, vatandaşları kurtardığı görüldü. Enkaz alanında çekilen bir başka görüntüde ise ekiplerin yıkıntıların arasından tavşan ve muhabbet kuşunu kurtardığı, oldukça bitkin düşen kuşa elleriyle su içirdikleri anlar yer aldı.

Bir diğer kurtarma görüntüsü ise Gebze Ballıkayalar mevkiinde çekildi. Görüntülerde, yüksekten düşme ihbarıyla olay yerine giden AKUT ekiplerinin, AFAD ile birlikte koordineli çalışarak, düştüğü yerde mahsur kalan yaşlı bireyi kurtardıkları anlar kaydedildi.

"Ekip olarak 580 operasyon gerçekleştirdik"

Bu yıl birçok kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladıklarını söyleyen AKUT Kocaeli Birim Başkanı Abdurrahman Eke, "Türkiye genelinde 30 ekibimiz var. Bu 30 ekibimiz bugün itibariyle 4 bin 696 operasyona çıkmış ve 4 bin 784 insanımızı, bin 801 havyan dostumuzu bulundukları zor şartlardan farklı şartlara nakletmiş durumdayız. Kocaeli ekibi olarak 2003 yılında kurulduk. Ekip olarak 580 operasyon gerçekleştirdik bin 96 insanı, 16 hayvan dostumuzu bulundukları zor şartlardan sağlıklı şartlara naklettik. Bu bizim için çok sevindirici ve guru verici" dedi.

"Bir arkadaşımızın burnunun bile kanamaması bizim için çok önemli"

Kocaeli'de 170 AKUT gönüllüsünden 50'sinin operasyona gidebilecek yeterliliğe sahip olduğunu söyleyen Abdurrahman Eke, "Marmara Bölgesi ve Kocaeli'ye baktığımız zaman en sık doğada arama operasyonlarına çıkıyoruz. Yine sel operasyonlarına çıkıyoruz. 2 sene önce doktor arkadaşımız kaybolmuştu, karda kayıp arama operasyonumuz vardı. Bölge olarak baktığımızda burayı en çok etkileyen operasyonlar deprem ve sel operasyonları. En çok dikkat ettiğimiz şey eğitim. AKUT olarak bütün arkadaşlarımızın çıkmış oldukları operasyonlarda, almış oldukları eğitimlere çok değer veriyoruz. Bir sel operasyonuna, bir depreme veya karda bir operasyona gidiyorsak o alandaki bütün eğitimleri almış olması gerekiyor. Eğitimini tamamlamamış hiçbir arkadaşımızı biz bu operasyonlara çıkarmıyoruz. En çok övündüğümüz ve gurur duyduğumuz kısım aslında burası. Çıkmış olduğumuz tüm operasyon ve eğitimlerde bir arkadaşımızın burnunun bile kanamaması bizim için çok önemli" diye konuştu.

"15-20 santimetre su birikintisi bir insanı devirebilir"

Son dönemlerde artan su baskını ve sellere karşı uyarılarda da bulunan Eke, "Suyun hiçbir affedici yanı yok. Önüne gelen her şeyi alıp götürecek güce sahip. 15-20 santimetre su birikintisi bir insanı devirebilir, 30-35 santimetre su birikintisi bir aracı sürükleyip götürebilir. Bu sebeple selin olduğu an çok dikkatli olmamız gerekiyor. En başta yapmamız gereken şey, bulunduğumuz bölgenin sel riskiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek, dere yatağına, çukur alanlarına sel oluşabilecek alanlara bina yapmamak. Selle karşılaştığımız anda yapacağımız tek şey oradan kaçmak. Sele yakalandıysak karşıdan karşıya geçmeyeceğiz, çukur alandaysak orayı terk edeceğiz, araç kullanıyorsak kesinlikle devam etmeyeceğiz. Selin ters istikametine yukarı taraflara kaçmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Kapalı da olsa su temas eden hiçbir gıdayı tüketmemeliyiz"

Selden sonra da birçok riskin olduğunu söyleyen Eke, "Oturduğumuz binalardaki elektrik pano ve şalterlerinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kapalı da olsa su temas eden hiçbir gıdayı tüketmemeliyiz. Çok zorda kalmadıkça açık suyu kullanmayacağız. Bu sel bölgesi için çok önem taşıyor. Suyla temas eden gıdalar risk oluşturuyor. Selle gelen ve yer altı sularına karışan bu sular mikrop ve yabani hayvanların da su yüzüne çıkmasına yol açıyor. Suyla temas eden gıdaları tükettiğimizde risk oluşturuyor. Paketli ve açık gıdaları, ilaçları kesinlikle kullanmıyoruz. Mümkünse konserveleri kullanmaya özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ