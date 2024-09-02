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1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Selçuk'ta barış ezgileri yankılandı. İzmir Rebetiko Korosu'nun Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserinde Türkçe ve Yunanca şarkılar büyük beğeni topladı.

Ege müziğinin Türkiye'deki tek korosu olan, Berkant Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu, geçmişten günümüze Türk ve Yunan halklarının belleklerinde yer edinen birçok şarkı ve türküyü seslendirdi. Dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde Koro Şefi Berkant Atılgan paylaştığı anılarla da dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser boyunca şarkılara eşlik eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Rebetiko Korosu'na teşekkür ederek; "1 Eylül Dünya Barış Günü'nde siz biraz önce burada şarkılarınızı icra ederken bir sürü şey aklımdan geçti. Bundan birkaç gün önce Türkiye Belediyeler Birliği ile Adıyaman'da deprem bölgesindeydik. Türkiye Belediyeler Birliği encümeni olarak oradaydım. Adıyaman'da depremzedeler ile bir araya geldik. Hala daha aynı acıları çekiyorlar. Sizin ezgilerinizi dinlerken biraz duygulandım. Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk ölüyorsa, bir insan acı çekiyorsa o acının milliyetçiliği yoktur. O yüzden işte barış bunun temsilidir. O yüzden işte biz her şeyden önce barış deriz. O yüzden işte biz her seferinde barış yankısını daha da fazla, daha da gür sesle söyleriz. Halklar barış istiyorlar, onlar birlikte yaşamak istiyorlar" dedi.

Barış her daim bizimle olsun

Sanatın ve sanatçının her zaman halklar arasında barışı güçlendirdiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Aynı gökyüzüne, aynı denize bakarken anlamsız çatışmaları anlamıyorlar ve bir yurttaş olarak bende öyle hissediyorum. Haziran ayında sayın Yorgo Papandreu Efes Selçuk'taydı. Kendisini burada ağırlama fırsatı bulduk. Papandreu ziyaretinde rahmetli İsmail Cem ile dostluğundan bahsetti. İki gün önce de sayın Zülfü Livaneli ile birlikteydim. Kendisi de Theodorakis ile olan dostluğundan bahsetti. O anda, sanat ve müziğin tüm geçmişiyle birlikte dostlukları izah etmenin en güzel kısmı olduğunu düşünüyorsunuz. Türküler kardeştir. O kardeş türkülerin ezgileri o yüzden içimizi ısıtır. Dünyayı kurtaracak olan, barışı sonuna kadar zikredecek olan insanlardır. Gelecek, barış türkülerini daha fazla söylediğimiz günlere gebe olsun. "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" der Yaşar Kemal. Barış her daim bizimle olsun" dedi. - İZMİR