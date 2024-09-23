Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın\'a Verildi

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Bu yıl 5'inci kez verilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün sahibi, çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk 'Akıllı Köyünü' kuran sosyal girişimci Tülin Akın oldu. Akın, "20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, yine tarımın sorunlarını görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici" dedi.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme'de bir otelde düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla 'Sosyal Girişimcilik' olarak belirlendi.

Tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, özel bir üniversitede Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve özel bir üniversitenin İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.

Selçuk Yaşar Ödülü'nün 5'inci sahibi, Türkiye'nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye'deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Bankalarla çiftçilerin finansman ihtiyacı için kredi kartı ve mikro kredi erişimi üzerine çalıştı. O yıllarda çiftçilerin bilgisayar ve internete erişim zorluğundan yola çıkarak bir cep telefonu operatörüyle birlikte kurduğu Çiftçi Kulübü ile Türkiye'de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika'da 8,5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi.

Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk "Akıllı Köy"ünü kuran Akın, hem Türkiye'de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu. 2013'te JCI-TOYP Dünya'nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Tülin Akın, 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Barış için İş" dalında Nobel'e aday gösterildi. 2018 Yılında World Economic Forum'da Schwab Vakfı Dünyanın En İyi Sosyal Girişimcisi olurken, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Meaningful Business 100'e seçildi ve 2022 Yılında ise Bloomberg Yeni Ekonomi Katalizörü ödülüne layık görüldü.

"Selçuk Yaşar'ın vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız"

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Babam uzun yıllar Yaşar adını taşıyacak bir vakıf üniversitesinin hayalini kurdu. Burada bulunan Selçuk Yaşar'ı tanıyan herkesin bildiği gibi bir şeyi istediği zaman bunu yapabilmenin yollarını arar, inat eder, başarırdı. Eğitim en çok önem verdiği konuların başında gelirdi. İyi eğitim almanın önemini, iyi eğitim almış bireylerin yetişmesinin ülkemiz ve dünya için önemini her zaman vurgulardı. Yaşar Üniversitesi 23 yıl önce eğitim hayatına başladığında babamın gözlerindeki mutluluğu ve gururu okuyabiliyorduk. Selçuk Yaşar'ın ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5'inci kez takdim ediyoruz. Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem oluşturdu. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız."

"Sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı önemsiyoruz"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise duyduğu mutluluğu ifade ederek "Bu değerli ödüle adını veren Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar, hayallerini gerçeğe dönüştürme azmiyle, ülkemize hizmet etmeyi amaç edinmiş bir iş insanıydı. Selçuk Yaşar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında derin izler bırakmanın yanı sıra eğitime, kültüre, sanata ve spora da büyük önem vererek kurduğu Yaşar Üniversitesi'nde binlerce öğrencinin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle Yaşar Üniversitesi'nde toplumsal dönüşümün önemli araçlarından biri olan sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı oldukça önemsiyoruz. Üniversitemizde 5 temel değerimizden ilham alarak; sosyal girişimciliği, sosyal etkiyi, sosyal yenilikçiliği teşvik etmeye, yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncülük ediyoruz" diye konuştu.

"Gelecek nesillere ilham olacak"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve 'Bilim, Birlik, Başarı' ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz."

"Ödülü ekibim ve ailemin desteğiyle aldım"

5. Selçuk Yaşar Ödülü'nün yeni sahibi girişimci Tülin Akın ise duygularını şöyle ifade etti:

"20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Ekibim ve ailemin desteğiyle aldım. İyi ki varsınız."

Tülin Akın'ın kazandığı Selçuk Yaşar Ödülü'nün törenine, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu, İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR