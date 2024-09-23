Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın'a Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın'a Verildi

Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın\'a Verildi

Dünyanın ilk 'Akıllı Köyü' kurucusu Tülin Akın, Selçuk Yaşar Ödülü'ne layık görüldü.

23.09.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 5'inci kez verilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün sahibi, çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk 'Akıllı Köyünü' kuran sosyal girişimci Tülin Akın oldu. Akın, "20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, yine tarımın sorunlarını görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici" dedi.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme'de bir otelde düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla 'Sosyal Girişimcilik' olarak belirlendi.

Tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, özel bir üniversitede Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve özel bir üniversitenin İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.

Selçuk Yaşar Ödülü'nün 5'inci sahibi, Türkiye'nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye'deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Bankalarla çiftçilerin finansman ihtiyacı için kredi kartı ve mikro kredi erişimi üzerine çalıştı. O yıllarda çiftçilerin bilgisayar ve internete erişim zorluğundan yola çıkarak bir cep telefonu operatörüyle birlikte kurduğu Çiftçi Kulübü ile Türkiye'de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika'da 8,5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi.

Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk "Akıllı Köy"ünü kuran Akın, hem Türkiye'de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu. 2013'te JCI-TOYP Dünya'nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü ve aynı yıl Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi olan Tülin Akın, 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Barış için İş" dalında Nobel'e aday gösterildi. 2018 Yılında World Economic Forum'da Schwab Vakfı Dünyanın En İyi Sosyal Girişimcisi olurken, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Meaningful Business 100'e seçildi ve 2022 Yılında ise Bloomberg Yeni Ekonomi Katalizörü ödülüne layık görüldü.

"Selçuk Yaşar'ın vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız"

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Babam uzun yıllar Yaşar adını taşıyacak bir vakıf üniversitesinin hayalini kurdu. Burada bulunan Selçuk Yaşar'ı tanıyan herkesin bildiği gibi bir şeyi istediği zaman bunu yapabilmenin yollarını arar, inat eder, başarırdı. Eğitim en çok önem verdiği konuların başında gelirdi. İyi eğitim almanın önemini, iyi eğitim almış bireylerin yetişmesinin ülkemiz ve dünya için önemini her zaman vurgulardı. Yaşar Üniversitesi 23 yıl önce eğitim hayatına başladığında babamın gözlerindeki mutluluğu ve gururu okuyabiliyorduk. Selçuk Yaşar'ın ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5'inci kez takdim ediyoruz. Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem oluşturdu. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız."

"Sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı önemsiyoruz"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise duyduğu mutluluğu ifade ederek "Bu değerli ödüle adını veren Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar, hayallerini gerçeğe dönüştürme azmiyle, ülkemize hizmet etmeyi amaç edinmiş bir iş insanıydı. Selçuk Yaşar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında derin izler bırakmanın yanı sıra eğitime, kültüre, sanata ve spora da büyük önem vererek kurduğu Yaşar Üniversitesi'nde binlerce öğrencinin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle Yaşar Üniversitesi'nde toplumsal dönüşümün önemli araçlarından biri olan sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı oldukça önemsiyoruz. Üniversitemizde 5 temel değerimizden ilham alarak; sosyal girişimciliği, sosyal etkiyi, sosyal yenilikçiliği teşvik etmeye, yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncülük ediyoruz" diye konuştu.

"Gelecek nesillere ilham olacak"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve 'Bilim, Birlik, Başarı' ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz."

"Ödülü ekibim ve ailemin desteğiyle aldım"

5. Selçuk Yaşar Ödülü'nün yeni sahibi girişimci Tülin Akın ise duygularını şöyle ifade etti:

"20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Ekibim ve ailemin desteğiyle aldım. İyi ki varsınız."

Tülin Akın'ın kazandığı Selçuk Yaşar Ödülü'nün törenine, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu, İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Selçuk Yaşar, Tülin Akın, Teknoloji, Yerel, Dünya, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın'a Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 10:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın'a Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement