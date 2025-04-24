Vefat eden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de tören düzenlendi.
86 yaşında hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve ailesi katıldı. Turhangil'in özgeçmişinin okunmasından sonra dua edilerek, saygı duruşunda bulunuldu.
Turhangil'in cenazesi, cuma günü Manisa'nin Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA
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