Senenin Yıldızları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanlarının topluma ve işe değer katan yenilikçi projeleri, bu yıl 17. kez düzenlenen "Senenin Yıldızları" töreninde ödüllendirildi.

Yıldız Holding'in birbirinden öğrenme ve başarıları birlikte kutlama kültürüne önemli katkı sağlayan organizasyonlarından biri olan "Senenin Yıldızları Ödül Töreni", tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanlarının ve paydaşların katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye başta olmak üzere, Çin, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Avustralya, Hollanda, Belçika, Fransa, Romanya ve Nijerya gibi farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Yıldız Holding ve şirketleri bünyesindeki çalışanlara yönelik ödüllere 145 başvuru yapıldı. Uzman jüri değerlendirmesiyle seçilen projeler, ana jüri değerlendirmesinin ardından 82 bin Yıldız Holding çalışanının oylarıyla belirlendi.

"Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımıyla tüm yıl boyunca iş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki çalışmalarının da ödüllendirildiği yarışmaya bu yıl en fazla başvuru "İnsana Yatırım" kategorisinde olurken, bu kategoriyi "Büyümeye Katkı" ve "Dijital Dönüşüm" kategorisindeki projeler takip etti.

Tören kapsamında her yıl farklı bir temanın belirlendiği Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ise bu yıl "Sinerji ve İş Birliği" alanında verildi. Bu alandaki projelerin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker tarafından değerlendirildiği kategoride; Yıldız Holding şirketleri ve fonksiyonları arasındaki iş birliğinin derinliği, özgün çözümler ve stratejik hedeflere katkı gibi faktörler ve projenin sadece bugünkü başarıları değil, gelecekteki potansiyelleri ve sürdürülebilir etkileri de göz önüne alındı.

17. yılında Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Sinerji ve İş Birliği özel ödülüne Şok ve Kerevitaş Ortak Projesi layık görüldü.

"Sürdürülebilir başarımızın ardında sürekli gelişim kültürümüz bulunuyor"

Törenin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Bugün, dünyanın birçok noktasında sürdürülebilir başarı için yıl boyunca tutku ve adanmışlıkla çalışan Yıldız Holding çalışanları olarak başarılarımızı birlikte kutladığımız bir gün. Senenin Yıldızları Ödül Töreni ile, rekabetçi iş dünyasında bizi öne çıkaran yenilikçi iş fikirlerimizi, güçlü sinerjimizi ve iş birliğimizi ortaya koyan ekip ruhunu ödüllendirirken, hep daha iyisine ulaşmak için birbirimize ilham oluyoruz. Birbirimizden öğrendikçe, iyiden mükemmele doğru yol alıyor, bizlere güç katacak sürekli gelişim kültürünü oluşturabiliyoruz.

Bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri olarak, 2024 yılında satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 53 artırarak 490,5 milyar TL'ye taşıdık; ihracatımızı yüzde 33 artışla 22,7 milyar TL'ye ulaştırdık. Türkiye'deki şirketlerimiz aracılığıyla ödenen ve ödenecek vergiler ise 10,6 milyar TL gibi önemli bir seviyeye çıktı. Bu etkileyici sonuçlar, sadece finansal gücümüzü değil, aynı zamanda işimize ve topluma duyduğumuz bağlılığı da ortaya koyuyor. Dünyanın hangi coğrafyasında bulunursak bulunalım, 102 farklı pasaporttan oluşan 82 binden fazla yıldızımızla aynı bütünün parçası olduğumuzu, birbirimizden öğrenip birlikte başardığımızı bir kez daha kanıtlıyoruz. Bu vesileyle Senenin Yıldızları'nın 17 yıldır aynı heyecanla gerçekleşmesini sağlayan ve ödül programına başvuruda bulunan tüm ekiplere gönülden teşekkür ediyorum" dedi

Pladis CFO'su Sridhar Ramamurthy ise "Senenin Yıldızları Ödülleri, dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerini, özgünlükleri ve mükemmeliyet için gösterdikleri azmi kanıtlıyor. Pladis olarak başarımızın ardındaki itici güç ise her yaptıkları işe tutkuyla, yenilikçilikle ve işbirliğiyle değer katan ekibimizdir" dedi.

Törende Yıldız Holding'in perakendedeki gücü ve organizasyon yapısı hakkında bilgi veren Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı Uğur Demirel şu değerlendirmede bulundu:

"Yıldız Holding Perakende Grubu olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizle Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca haneye dokunuyoruz. Geçtiğimiz yıl şirketlerimizle elde ettiğimiz yaklaşık 6,5 milyar dolar ciro, son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz 1 milyar dolar yatırım, bugün sayısı 13 bin 700'e yaklaşan mağazalarımız ve 52 bin çalışanımızla Türkiye'nin en büyük perakende gruplarından biriyiz. Yüzde 56'lık kadın istihdam oranımız, yaklaşık 30.000 kadın çalışanımızla kadınlara fırsat eşitliği sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz işimizle hayatın her alanında varız. Kampanyalarımızla sürekli olarak enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Bu sayede bugün ülkemizin en önemli indirim market markalarından biri olan ŞOK Marketler'in enflasyonu her zaman TÜFE'nin altında gerçekleşti. ŞOK, Bizim Toptan, g2m, Seç Market ve tedarikçileri ile birlikte 300 bin kişilik bir ekosistem oluşturduk. Aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ekonomik katkı sağlıyoruz. Her gün işimizi daha iyi yaparak ülkemiz için daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü törende de insana, topluma, büyümeye sağladıkları katkıyla ödül alan tüm şirketlerimizi tebrik ediyorum."

"Sürdürülebilir gelecek, birlikte çalışarak mümkün"

Ödül törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yıldız Holding'in kurum kültüründe de önemli yer tutan sinerji ve iş birliği, günümüzün değişen rekabet şartlarında şirketler için başarıya giden yolda temel kilometre taşlarından birini oluşturuyor. Farklı bakış açılarının, yeteneklerin ve kaynakların bir araya gelmesi; yenilikçi çözümler üretilmesine, değişen ihtiyaçlara daha etkili yanıt verilmesine imkan sağlıyor. Bu zamana kadar bölgelerimizde, şirketlerimizde ve departmanlarımızda hayata geçirilen başarılı çalışmalarda, iş birliğinin ve ortak çalışma kültürünün ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Bunun güzel bir örneği olarak da bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü, SuperFresh ve ŞOK'un güçlerini daha çok satış ve müşteri memnuniyeti için birleştirdiği Project Collab EDGE'e takdim etmekten büyük memnuniyet duydum. Bu örnek projeyle sinerjinin oluşturduğu etkiyi; yüzde 30 satış artışı, 43 milyon TL ciro ve 4 milyon TL tasarruf gibi somut sonuçlarla görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle liderliğimizi devam ettirmenin ancak birlikte çalışarak mümkün olduğuna inanıyorum. 'Senenin Yıldızları'na projeleriyle katkı veren, Yıldız Holding'in yenilikçi ve çalışan deneyimi odaklı vizyonunu genişletmemize imkan tanıyan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Murat Ülker, "Global ekibimizin yani yurtdışında 20 bin olmak üzere toplam 80 bini aşkın çalışanımızın "Mutlu Et Mutlu Ol" prensibimizi benimseyerek birlikte çalışması, yıllardır gelenek haline gelen iş yapış biçimimizin en iyi örneklerini ortaya koyuyor. Senenin Yıldızları Ödül Töreni ise bu kültürü güçlendirerek her zaman daha iyisini başarmamız için bize ilham ve motivasyon veriyor. Böylelikle daima daha iyisini başarıyoruz" dedi.

17. Yıldızları Ödülleri'ni kazanan projeler şöyle:

"Büyümeye Katkı: SuperFresh'in Mükemmel Optimizasyon Yolculuğu

Operasyonel Mükemmellik: pladis - 0 ve 100'ün Gücü

En İyi Pazarlama Kampanyası: pladis - "Memleket Kalbimde" İletişim Kampanyası

Sosyal Medya Kahramanları: Kerevitaş - SuperFresh x Karaca Sunar: Sosyal Lezzetler

En İyi Pazar Payı Kazanımı: pladis - Ülker Çikolata Meşhur Dubai Lezzeti

İnsana Yatırım: Yıldız Holding Dijital İK Projeleri

İnovasyon: pladis - Jacob's Bites

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: SuperFresh'ten Parlayan Hasat: Tarımın Kadın Yıldızları

Dijital Dönüşüm: pladis - pladis Türkiye Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü: ŞOK&Kerevitaş İş Birliği" - İSTANBUL