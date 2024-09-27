Sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı

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Antalya'nın Serik ilçesinde dükkanlara bırakılan, içinde 5 TL bulunan zarfla karşılaşan esnaf şaştı kaldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı. Zarfların bazılarından sadece 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

"DAHA FAZLA OLSAYDI EN AZINDAN KAHVALTI YAPARDIK"

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 TL çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bugün Cuma olduğu için birisi hayır işlemek istemiş olabilir ama böyle bir şekilde zarfın içinde 5 TL bırakılması bizi şaşırttı. Daha fazla olsaydı en azından güzel bir kahvaltı yapabilirdik" diye konuştu.