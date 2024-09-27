Sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı - Son Dakika
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Yerel

Sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı

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Antalya'nın Serik ilçesinde esnafa bırakılan zarflardan 5 TL ve bereket duası çıktı.

27.09.2024 12:32  Güncelleme: 16:00
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Antalya'nın Serik ilçesinde dükkanlara bırakılan, içinde 5 TL bulunan zarfla karşılaşan esnaf şaştı kaldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı. Zarfların bazılarından sadece 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

Her dükkana bir tane bıraktılar! Esnafı şaşırtan 'sabah siftahı' zarfı

"DAHA FAZLA OLSAYDI EN AZINDAN KAHVALTI YAPARDIK"

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 TL çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bugün Cuma olduğu için birisi hayır işlemek istemiş olabilir ama böyle bir şekilde zarfın içinde 5 TL bırakılması bizi şaşırttı. Daha fazla olsaydı en azından güzel bir kahvaltı yapabilirdik" diye konuştu.

Her dükkana bir tane bıraktılar! Esnafı şaşırtan 'sabah siftahı' zarfı
Sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce:
    Meçhul şahıs "siftah" olsun diye para bırakmış. Aç gözlü esnaf "kahvaltı" parası istiyor. 58 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    kahvaltı parası bıraksa acaba birdahaki ne ne isteyecek edepsizlik yaaa başka birsey değil 27 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ac gozlulugun böylesi çok olsaymis hiç olmazsa kahvaltı yaparmış bide akşam için rakı balık parasıda koysun istersen 23 0 Yanıtla
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