 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seyhan Belediyesi, depremzedelerle dayanışma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Seyhan Belediyesi, depremzedelerle dayanışma çalışmalarını sürdürüyor

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkımın yaşandığı afet bölgelerindeki depremzedelerle dayanışma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye birimleriyle birlikte Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret eden Başkan Akay, Dursunlu çadır kentindeki depremzede vatandaşlarla buluştu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen fide, fidan ve gıda ürünleri, deterjan atölyesinde üretilen temel temizlik ürünleri, Kadın Dayanışma Merkezi'nde üretilen hijyenik ürünler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından üretilen kompostlar depremzedelerle paylaşıldı. Çadır kentte barınan depremzedelerin taleplerini dinleyen Başkan Akay, dayanışmanın aralıksız süreceği sözünü verdi. Akay, 'Depremzede yurttaşlarımız ile dayanışmamızı bir gün bile bırakmadık, yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

09.01.2024 - 10:14,
Abone Ol

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkımın yaşandığı afet bölgelerindeki depremzedelerle dayanışma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye birimleriyle birlikte Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret eden Başkan Akay, Dursunlu çadır kentindeki depremzede vatandaşlarla buluştu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen fide, fidan ve gıda ürünleri, deterjan atölyesinde üretilen temel temizlik ürünleri, Kadın Dayanışma Merkezi'nde üretilen hijyenik ürünler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından üretilen kompostlar depremzedelerle paylaşıldı.

Çadır kentte barınan depremzedelerin taleplerini dinleyen Başkan Akay, dayanışmanın aralıksız süreceği sözünü verdi. Akay, "Depremzede yurttaşlarımız ile dayanışmamızı bir gün bile bırakmadık, yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Seyhan Belediyesi, depremzedelerle dayanışma çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Dursunlu, Hatay, Deprem, İnsan Hakları, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi, depremzedelerle dayanışma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi, depremzedelerle dayanışma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement