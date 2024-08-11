Sıcaktan bunalanlar Van Gölü sahillerine akın ediyor - Son Dakika
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Yerel

Sıcaktan bunalanlar Van Gölü sahillerine akın ediyor

Bitlis ve çevre illerdeki vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini Van Gölü sahillerine atıyor. Van Gölü'nün Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan sahilleri, serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

11.08.2024 17:42
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Sıcaktan bunalanlar kendilerini Van Gölü sahillerine attı

BİTLİS - Bitlis'ten ve özellikle çevre illerden gelen vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini Van Gölü sahillerine attı.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'te, serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'nün Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan sahillerine akın ediyor. Özellikle hafta sonlarında Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşı misafir ediyor. Serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakan vatandaşlar, uzun süre gölün mavi sularında hem serinlemenin hem de yüzmenin tadını çıkarıyor.

Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü sahilleri sadece ilçe halkını değil; Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalan vatandaşları da misafir ediyor.

Van Gölü sahillerindeki yoğunluk ise Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıcaktan bunalanlar Van Gölü sahillerine akın ediyor - Son Dakika

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