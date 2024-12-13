Sığınmacı Politikasına Eleştiri

Yerel

(MALATYA)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi Başkanı Yunus Millioğulları, Suriye'deki son gelişmelerden ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, sığınmacıları ülkelerine gönderme planı hemen devreye sokulmalı, kevgire dönmüş sınırlarımız titizlikle korunmalıdır" dedi.

ADD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Millioğulları, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Gelişmelerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Millioğulları, Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi, sığınmacıları ülkelerine gönderme planının hemen devreye sokulması ve kevgire dönmüş sınırların titizlikle korunması gerektiğini söyledi. Millioğulları, çıkarılması gereken dersleri ise şöyle sıraladı:

"İlk ders; 2011'den itibaren tüm uyarılara karşın uygulanan yanlış politikaların ve yapılan vahim hataların bedeli olarak, başta güneyimizdeki kukla terör devletçikleri ve demografik yapımızı tarumar eden milyonlarca sığınmacı olmak üzere çok ciddi bir dizi sorunla karşı karşıya kaldığımız ve bu sorunları; borca batmış bir hazine, üretimden kopmuş krizden krize sürüklenen bir ekonomi, çökmüş bir eğitim sistemi, adalet dağıtamayan bir yargı düzeni, yaralı bir demokrasi, sivil ve asker aşırı politize olmuş bir bürokrasi ve halkın güvenini büyük ölçüde yitirmiş bir iktidarla aşmak zorunda olduğumuzdur.

İkinci ders; 21. yüzyılın Sevr'i olarak yürürlüğe sokulan ve ABD Dışişleri Bakanı C. Rice'ın Ağustos 2003'de açıkladığı üzere, Kuzey Afrika'dan Çin sınırına kadar 22 ülkenin etnisite, din ve mezhep temelinde parçalanarak sınırlarının ve rejimlerinin değiştirilmesini amaçlayan Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) adım adım yürüdüğünün, Afganistan, Irak ve Libya'nın ardından Suriye'nin de halledildiğinin, sıranın İran'a geldiğinin ve nihai hedefinin ülkemiz haritası ile sabittir olduğunun görülmesi gerektiğidir.

Üçüncü ve en önemli ders ise, hep öyleydi ama asıl şimdi, Türkiye için izlenecek tek yolun Atatürkçü düşünce sistemi (Kemalizm) olduğu ve BOP'un ancak, akıl ve bilim rehberliğinde laik cumhuriyet, antiemperyalist ve üniter ulus devleti, ulusal birlik, hukuk devleti ve demokrasi güçlendirilerek engellenebileceğidir."