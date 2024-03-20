Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke\'de Projelerin Temelini Attı

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Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesinde 'Silifke Sosyal Yaşam Merkezi', 'Silifke Yeşilovacık Mahallesi İçme Suyu İletim Hattı', 'Uzuncaburç İçme Suyu Hattı' ve 'Balandız Mahallesi İçme Suyu Hattı' projelerinin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temeli atılacak Silifke Sosyal Yaşam Merkezinin 9 ay gibi bir sürede tamamlanıp, aralık ayında halkın hizmetine açılacağını söyledi. Tesis yapılacak alanın toplam 9 bin 705 metrekare olduğunu da aktaran Seçer, "Oradaki temel amacımız; insanların sosyalleşmesi. Vatandaşlarımız oraya gitsinler ve içerisinde oluşturduğumuz fonksiyonlarda, yeşil alanlarda vakitlerini geçirsinler. Tesisimizde yaklaşık olarak 780 metrekare alanda konferans, seminer ve toplantı gibi etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak 120 kişilik çok amaçlı salon var. Merkezde, sahildeki yeni nesil kütüphaneyi biliyorsunuz; dillere destan ve denize nazır. Burası denize nazır değil, uzaktan görüyor ama burada da yeni nesil bir kütüphane gençlerimizin hizmeti için yapılıyor" dedi.

"Kadınlar ayakta dursun diye meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz"

Merkezde kadınlar ve çocuklar için atölyelerin de yer alacağını ifade eden Seçer, kadınların meslek edinmelerini sağlayacaklarını vurguladı. Seçer, "Kadınlar ayakta dursun, kimseye muhtaç olmasın, o evdeki gizli gücünü ve potansiyelini açığa çıkarsın diye Mersin merkezde olduğu gibi meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz. Kadınlar üretsinler, kazansınlar, evlerinin geçimine ve çocuklarının eğitimine katkı sunsunlar diye meslek edinmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Çocuk Gelişim Merkezinin de 780 metrekare bir alanda yer alacağından ve içerisinde 5 sınıfın bulunacağından bahseden Seçer, toplam 100 çocuğun burada eğitim göreceğini kaydetti. Çocuk Gelişim Merkezlerinin önemli olduğunu da vurgulayan Seçer, "Çocuklarımızın çocuk yaştan her alanda eğitilmesi önemli. Çevre bilincini, beraber yaşama kurallarını, vatan ve millet sevgisini, bilimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu çocuk yaşta öğreteceğiz. Onun için Çocuk Gelişim Merkezleri'ni önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölgenin su sorununu kökünden çözmüş olacağız"

Bölgede yapımına başlanacak olan altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, kırsal mahallelerde yol ve suyun çok önemli olduğunu söyledi. İlk olarak Yeşilovacık İçme Suyu İletim Hattı projesinden söz eden Seçer, "Yeşilovacık artık önemli bir tatil beldesi haline geliyor. İnsanlar o güzelim cennet köşesinde özellikle yazlarını geçirmek istiyorlar ve yaz nüfusu her geçen günde daha kalabalık oluyor. Oraya güzel bir hizmet yapacağız, Silifke-Yeşilovacık İçme Suyu İletim Hattı. Işıklı'nın hemen kuzeyinde sondajla elde ettiğimiz kaynakları, güneye doğru Yeşilovacık'a, Tisan, Mavikent o bölgelere doğru alacağız" şeklinde konuştu..

Söz konusu yatırımın 60 milyon 795 bin lira tutarında olduğunu ve Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tisan, Mavikent bölgesinde yaşayan 13 bin nüfusa hitap edeceğini vurgulayan Seçer, "Buradan müjdeyi vermiş olayım. Gelecek yaz su sorunu umarım kalmayacak. Bu yılın sonunda yüklenici firma işi bitirip teslim edecek ve o bölgenin su sorununu kökünden çözmüş olacağız. O bölgelerin su sorunu tarihe karışmış olacak" dedi.

"Uzuncaburç bir arkeolojik hazine, değerini bilene"

Uzuncaburç'ta da içme suyu ile ilgili önemli bir çalışmanın başlatılacağını belirten Seçer, yatırımla ilgili bilgi vermeden önce bölgenin turizm açısından önemine değindi. Uzuncaburç'un bir dünya mirası olduğuna inandığını söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Uzuncaburç bir arkeolojik hazine, değerini bilene. Artık toplumumuzda tarih bilinci gelişmeye başladı. Umut ediyorum çok daha iyi noktalara gelir. Orada bir hazine var. Orası bir dünya mirasıdır benim gözümde. Dünya insanına açmak lazım. Orası muazzam bir turizm alanı olabilir. Orada Olba Krallığı hüküm sürmüş, muazzam tarihi yapılar var. Onları gün yüzüne çıkarıp insanlığın hizmetini sunmak lazım."

Uzuncaburç'ta gerçekleştirilecek yatırım ile Silifke'nin 31, Erdemli'nin ise 24 mahallesinde yaşayan 93 bin nüfusun içme suyu sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Seçer, "Hem Erdemlimize hem Silifkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu işi de eylül ayının ortası gibi bitireceğiz. Ondan sonra o bölgede de su sorunu tarihe karışacak. Toplamda 57 milyon 500 bin liralık bir yatırım olacak ve o bölgenin su sorunu çözülmüş olacak" dedi.

"Vatandaşlarımıza hizmette her türlü imkanımızı seferber ederiz"

Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde de uzun uğraşların ardından su kaynağına ulaştıklarını dile getiren Seçer, yapılacak çalışma ile 2 bin 300 nüfusa hitap edecek yatırımı hizmete sunacaklarını kaydetti. Söz konusu projenin yaklaşık 30 milyon TL maliyeti olduğunu ifade eden Seçer şunları söyledi: "Mesele insan sağlığı, çevre sağlığı olduğu zaman paranın bizim açımızdan bir hükmü yok. İnsanımız temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu anayasal bir hükümdür. Vatandaşlarımıza hizmette her türlü imkanımızı seferber ederiz. Bakın göreve geldik, çöpte vahşi depolamayı tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Anamur, Bozyazı, Aydıncık o hatta ormanlara çöpler depolanıyordu ama biz bunun yanlış olduğunu, çevre bilincinin olması gerektiğini, çevreyi korumamız gerektiğini bildiğimiz için milyon liralar harcıyoruz. Her yıl oranın çöpünü buradaki bertaraf tesislerimize Silifke'ye kadar taşıyıp, burada bertaraf ediyoruz. Konu insansa, çevreyse, dünyanın ve ülkenin geleceği ise bizim için gerisi teferruattır."

"Silifke'nin alt yapı sorunu tarihe karışacak"

Konuşmasının sonunda Silifke'ye yapılacak yatırımları anlatan Başkan Seçer, alt yapı çalışmalarından emekli evine, aşevinden arkeoköy projesine, tarımsal desteklerden köyümüz atölye projesine kadar yapılacak olan destekleri şu şekilde anlattı: "Atakent, Atayurt, Arkum'u çok önemsediğinizi biliyorum. Orada kanalizasyon ve atık su sorunu tarihe karışacak. Toplamda 500 milyon liralık yatırımın bu yıl içerisinde temelini atacağız. Önümüzdeki yıllarda da en kısa sürede buraların altyapısını tamamlayacağız. Silifke Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesini doldurdu, ikinci kademesini yapacağız. 425 milyon lira değerinde bir yatırım. Yine Silifke Gökbelen Paket Atık Su Arıtma Tesisi yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım. Yeşilovacık'ta yıllardır kangrene dönüşmüş kanalizasyon atık su tesisi 145 milyon liralık bir yatırım. Bu saydığım projelerin tamamının inşaatına bu yıl başlayacağız ve en kısa sürede bitireceğiz. Bunların finansmanı hazır, her şeyleri hazırlandı. Sadece inşaatı yapıp bir an önce bitirip Silifkeli hemşehrilerimin hizmetini sunmak kaldı. Umarım çok kısa bir sürede Silifke'nin tamamının kanalizasyon, içme suyu, atık su arıtma sorununu ortadan kaldıracağız."

Konuşmaların ardından projelerin temel atması gerçekleştirildi. Temel atmanın ardından Seçer, Silifke halkıyla birlikte iftar yaptı. - MERSİN