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Sinan Ateş'in ablası, gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Sinan Ateş'in ablası, gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ateş'in avukatı, Özışık'ın suikastı ve suikastı işleyenleri övdüğünü iddia etti ve adaletin tesisi için gerekli başvuruların yapılacağını açıkladı.

03.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 17:30
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ZEHRA DEĞİRMENCİ

Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, "Sinan Ateş'in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı. MHP'nin içinde hain insan olmaz, haini sokmazlar" diyen gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Silahlı saldırı sonucu Ankara'da 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, avukatı Şeyda Şahin aracılığıyla "Sinan Ateş'in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı. MHP'nin içinde hain insan olmaz, haini sokmazlar" ifadelerini kullanan gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

"SUİKASTİ İŞLEYENLERİ ÖVMÜŞTÜR"

Suç duyurusunun ardından Uluyol Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Şeyda Şahin, şunları söyledi:

"30 Aralık 2022 Cuma namazı çıkışında Ankara'nın göbeğinde Çukurambar'da suikast sonucu hayatını kaybeden genç akademisyen, değerli kardeşimiz Doç. Dr. Sinan Ateş'in sene-i devriyesini yaşadığımız günlerde acı Ayşe Ateş'in, evlatları Bengisu ve Banuçiçek'in yüreklerini bir kez daha parçalamakta, Saniye anne ve Musa amcanın dinmeyen gözyaşlarını tazelemekte, ablaları Selma ve Sevda Ateş'in kardeş yokluğu ile canlarını yine ve yeniden yakmaktadır. Rahmetli Sinan Ateş 38 yıllık yaşamını ülküsüne ve ülkesine adamış bir vatan sevdalısı olarak hain ve planlı bir pusu ile hayattan koparılmıştır. Kendisini yakınen bilen ve araştırarak öğrenen herkesin şehitliğine imanı tamdır. Acının bir kez daha tazelendiği şu günlerde gazeteci olduğunu iddia eden Baki Özışık isimli şahıs, Sinan Ateş'i anma programının yapıldığı günün akşamı sosyal medya sitesinde canlı yayınlanan yüzlerce dinleyicinin bulunduğu ve tanıklık ettiği space odasında yaptığı konuşmada 'hain' ve 'MHP gereğini yaptı' şeklinde beyanda bulunmuş, suikastı ve suikastı işleyenleri övmek kastı ile hareket etmiştir. Hal böyleyken bir hainlik var ise muhakkak ki hıyanetin adı Sinan Ateş'e yapılan suikasttır. Hain ve Sinan Ateş kelimelerinin aynı cümlede sarf edilmesi dahi akla ziyandır ve bunu söyleyende müfteridir.

"GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Sinan Ateş hakkında yürütülen soruşturmanın sıhhatini etkilemekten kaçınan, adalete güvenlerinden kaynaklı olarak sükünetini koruyan Ateş ailesi, kamuoyunda da tepkilerin çığ gibi büyümesi, bu ve benzeri olayların bir kez daha yaşanmasının önünü kesmek adına haddi aşan bu beyanlara karşı gerekli paylaşımları yapmıştırlar. Bugün ise sarf edilen bu sözlerin hukuken karşılığını bulması ve adaletin tesisi için ablası Selma Ateş adına, rahmetli Sinan Ateş'in manevi hatırasına hakaret eden, suçu ve suçluları öven konuşmalarından kaynaklı olarak Baki Özışık ve buna benzer paylaşımları yapan kişiler hakkında şikayette bulunduğumuzu, bundan sonrası içinde Doç. Dr. Sinan Ateş'in manevi hatırasına karşı yapılan eylem ve söylemlere karşı adli makamlara gerekli tüm başvuruları sürdüreceğimizi basının ve kamu oyunun bilgisine sunarız."

Sinan Ateş\'in ablası, gazeteci Baki Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: ANKA
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