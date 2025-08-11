Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.
Depremin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremin başlaması ile marketin 3 saniyede adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
