Sinop'ta Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

HABER: Mustafa USTA

(SİNOP) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve görevden uzaklaştırılmasına karşı protestolar Sinop'ta devam ediyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımız, büyükşehir belediyesi meclis üyelerimiz ve öncesinde gözaltına alınan hala tutsak bulunan başta Esenyurt Belediye başkanımız olmak üzere yine Tunceli Ovacık Belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın bu tutsaklığının sona ermesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Sinop'ta protesto edildi. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz", "Halkın umudu İmamoğlu" sloganları attı.

Protestolara Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın, Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Eğitim Sen üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki açıklamaların ardından Gazi Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Eylemde konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şunları kaydetti:

"Toplumu ev hapisleriyle tutsak ederek sindiremezsiniz. Yoldan geçen yurttaşları nezarete koyarak hapsedemezsiniz. Nezarethanelerde yer kalmadığını biliyoruz. Bir toplum bu kadar baskı altında tutulursa, sonucunda korktukları şey başına gelecek demektir. 19 Mart sabahında yargı kullanılarak darbe girişimiyle karşı karşıya geldik. Bu girişim aynı zamanda püskürtüldü. Bugün birçok belediyemizde, cuma günü de Türkiye Belediyeler Birliğinde hizmetlerin aksamaması için her türlü tedbirler alındı. Çünkü, toplumun yerel hizmetlerden beklentisi, yerel hizmetlerin yönetilmesi için yurttaşlarımızın hem bayram nedeniyle hem de en doğal ihtiyaçlarını ve haklarını sağlamak nedeniyle gerekli tedbirler alındı ve gerekli seçimler yapılarak o arkadaşlarımız emanete sahip çıktılar. Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımız, büyükşehir belediyesi meclis üyelerimiz ve öncesinde gözaltına alınan hala tutsak bulunan başta Esenyurt Belediye başkanımız olmak üzere, yine Tunceli Ovacık Belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın bu tutsaklığının sona ermesini istiyoruz."

"İnsanlar adalet arama duygusunu yitirmiş durumda"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da "Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Çok doğru değil mi? Söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin de ifade etmiş olduğu üzere bugün ülkemizde milyonlar 'adalet' diye adalet çığlıkları atar halde, kendilerinin yaptığı anketlerde dahi mahkemelere güvensizlik yüzde 70'lere çıkmış durumda" diye konuştu.

İnsanların adalet arama duygusunu yitirdiğini, ülkede "hukuk var" diyebilen insan sayısının yüzde 25'i geçmediğini belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Beyefendiler çıkmış iki yüzlülük örneği sergileyerek 'Mahkeme kararı bekliyoruz, siz neyin acelesini yapıyorsunuz?' diyor. Niye acele ediyoruz biliyor musunuz? Bu ülkede 15 yıl önce terör örgütü mensubu Şemdin Sakık'ın ifadeleriyle ülkenin genelkurmay başkanı tutuklandı. Şemdin Sakık, o gün gizli tanıktı, yıllar sonra ortaya çıktı ki o gizli tanığın kimliği Şemdin Sakık. Bu ülkenin artık size sabredecek, suçsuz yere bir gün bile cezaevi zindanlarında kalmasına müsaade edeceği yoldaşı, bir vatandaşı, bir akrabası, bir ağabeyi, kardeşi yok. Bu yüzden isyan ediyoruz."

"Kendi kurdukları biat eden, el pençe eden sendikalar sanıyorlar bizi"

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun ise sendikasının Genel Merkez MYK üyesi 7 kişinin de ifadeye çağırıldığını belirterek, "7'sine de 15 günlük ev hapsi verdiler. Daha sonra da haftada 2 gün adli imza verecekler. Bu da gösteriyor ki, bir araya gelmemizden siyasi iktidar oldukça rahatsız bir şekilde. Kendi kurdukları biat eden, el pençe eden sendikalar gibi sanıyorlar bizi. Bizden 7 kişiyi alsalar da, genel başkanımızı alsalar da, alanlardaki, iş yerlerinde her bir üyemiz birer genel başkandır. Onun için, direnişe devam ediyoruz." dedi.