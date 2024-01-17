Sinop\'ta Emeklilere Yapılan Zam Tepkiyle Karşılandı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta vatandaşlar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 5'lik ek zamma tepki gösterdi. Emekli Fatih Bağırıcı, "Sinop gibi bir ilde bile kiraların 15 bin liradan başladığı herkes tarafından bilinmekte. Bir aldığımızı bir sonraki hafta alma şansımız maalesef olmuyor. Etin en ucuz tarafı kıymadır malum o bile 400 liranın üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla geçinme şartlarımız oldukça zor" dedi. Bir başka emekli İbrahim Küçük ise "Yemiyoruz, içmiyoruz. Etin, balığın tadını unuttuk" diye konuştu.

Sinop'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında ek yüzde 5 oranında zam yapılacağını açıklamasına tepki gösterdi.

"GEÇİNME ŞARTLARIMIZ OLDUKÇA ZOR"

Emekli Fatih Bağırıcı, şöyle konuştu:

"Geçinilmeyeceği herkes tarafından aşikar zaten. Sinop gibi bir ilde bile kiraların 15 bin liradan başladığı herkes tarafından bilinmekte. Bir aldığımızı bir sonraki hafta alma şansımız maalesef olmuyor. Etin, kıymanın kilogramı, ki etin en ucuz tarafı kıymadır malum, o bile 400 liranın üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla geçinme şartlarımız oldukça zor. Benim işçim benim 2 katı emekli maaşı alıyor. Ben baş müdürlük yaptım. Altımda çok sayıda müdürlerin olduğu bir pozisyondayken bile benim işçim emekli olduktan sonra, ben de emekli olduktan sonra benim 2 katım maaş alıyor. Şimdi bunlara ilave yüzde 5 verilirken, memura niye 49,25 zam ilavesi yapılmıyor? Sadece bununla geçinir geçinmez değil. Bazılarının maaşları yerinde sabit kalırken alt limittekiler yukarıya çıkarılıyor, bazı kesimlere söz verilerek seyyanen zamlar yapılıyor. Bunlar yapılırken kazanılmış hakların da kaybedilmeden zamların yapılması gerektiği kanaatindeyim."

"VATANDAŞIN KENDİ EVİ DE OLSA GEÇİNMESİ YİNE MÜMKÜN DEĞİL"

Bir başka emekli İbrahim Çelebi ise şunları söyledi:

"Geçinmek mümkün değil. Bu zamları yaparken sanırım piyasaya çıkmıyorlar, pazara gitmiyorlar, pazar şartlarını bilmiyorlar. Marketlerdeki durumu incelemeyi bilmiyorlar. Her gün marketlerde fiyatlar değişikliğe uğruyor. 10 bin liranın yeteceğini sanmıyorum. Vatandaşın kendi evi de olsa geçinmesi yine mümkün değil çünkü Sinop'ta pazartesi ve perşembe pazar var. 2 pazar düşünün, 500 liradan bin lira yapar. Ayda 4 hafta var ve 4 bin lira yapar. Geriye 6 bin lira kalır. 6 bin lirayı düşünün. Bunun elektriği var, suyu var, doğal gazı var. Bir de çocuğu okutuyorsa okul masrafı var."

"7 KERE PAZARA GİTSEN ZATEN PARA BİTİYOR"

Emekli Mehmet Yaşar, "Ev kiraları 15- 20 bin lira olmuş. 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkan bir emekli maaşı bir insana yetmez. Bugün pazara gidiyorsun 700- 800 liradan aşağı dönmüyorsun ve torbayı dolduramıyorsun. Nasıl olacak? 7 kere pazara gitsen zaten para bitiyor. En düşük emekli maaşı yetecek kadar olmalı. Bunu zaten devletin ölçüp biçmesi lazım. Ona göre hesabını yapıp vermesi lazım" dedi.

Emekli Aygün Koçak, "Çok değerli bir ücret. Bozdura bozdura harcıyoruz. Artık ülke ekonomisi o noktaya gelmiş ki biz emekliler bunca yıl çalışıp, bu ülkeye hizmet etmişiz alnımızın teri daha kurumadan alamamışken şimdi de yapılan yüzde 5'lik zammı kendilerine yaptıkları yüzde 50'lik, yüzde 100'lük zamların virgülünü koydular bize. Ben haram zıkkım ediyorum" diye konuştu.

"ETİN, BALIĞIN TADINI UNUTTUK"

Emekli İbrahim Küçük, "Asla yeterli bir ücret değil. Ev kiralarının en az 10 bin lira olduğu bir şehirde 10 bin lirayla geçinebiliyorsa Tayyip gelsin burada geçinsin. Yemiyoruz, içmiyoruz. Etin, balığın tadını unuttuk. Vatandaş geçinebilirse geçinsin" ifadelerini kullandı.

Emekli Sami Yiğit ise "Asla ve asla yeterli değil. Ben 15 bin 100 gün emekli primi ödedim. Bazı emeklilerin ödedikleri emekli primleri noksan. Oy almak için yapılan bir şeydi bu. Bugün de yeterli bir zam olması mümkün değil. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde emekli işçinin maaşının 10 bin lira olması yeterli değil. En az asgari ücret düzeyinde olması lazımdı" dedi.