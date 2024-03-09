Sinop'ta Sağlık Çalışanları Gazze'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Sinop'ta Sağlık Çalışanları Gazze'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Sinop\'ta Sağlık Çalışanları Gazze\'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Sinop'ta sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Tuzcular Caddesi güzergahından Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Dr. Mehmet Usta, açıklamada İsrail'in Filistin'deki işgal ve zulmünü kınayarak, boykot çağrısı yaptı.

09.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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Sinop'ta sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Sinop'un tarihi hamam mevkiinde toplanan sağlık çalışanları, Tuzcular Caddesi güzergahından Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra grup adına açıklama yapan Dr. Mehmet Usta, "İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 154 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise, soykırıma olan açıktan desteği devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri: Boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Boykot; direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan da biz doktorlara ve eczacılara ilaç boykotunu hatırlatmasını bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz: Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği vermeye hazırız. Bununla birlikte bu süreçte terör devletiyle olan ticaret hacminin artarak devam ettiğine dair haberler ile yöneticilerin masalarında ve alışveriş listelerinde boykot markalarının olması bizleri düşündürmekte ve rahatsız etmektedir. Biz siviller olarak zulme açıktan destek veren firmalara ve buna göz yumanlara karşı boykota devam etmekte kararlı olduğumuzu tekrar ve tekrar ilan ediyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından yapılan dua ile program sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Sağlık Çalışanları Gazze'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Sağlık Çalışanları Gazze'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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